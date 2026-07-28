Δεν υλοποιήθηκε η εξαγγελθείσα αύξηση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, υποστηρίζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι, παρά τις δημόσιες δηλώσεις του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για σταδιακή προσθήκη 1.000 νέων προϊόντων, μέχρι σήμερα δεν καταγράφηκε καμία αύξηση.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, ο συνολικός αριθμός των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μειώθηκε από 478 σε 476.

Σύγκριση με την Ελλάδα

Ο Σύνδεσμος επικαλείται παράλληλα ανακοίνωση του Υπουργού Ανάπτυξης της Ελλάδας, στις 30 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την οποία τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στη χώρα οδήγησαν σε μέση μείωση των τιμών κατά 4%-6% σε δεκάδες κατηγορίες προϊόντων, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο.

«Στην Κύπρο δεν είδαμε οποιαδήποτε μέτρα για συγκράτηση των τιμών βασικών προϊόντων. Αντίθετα, από έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για ίδιες κατηγορίες προϊόντων, είχαμε μόνο αυξήσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου, την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2026 καταγράφηκε αύξηση 13,8% στις τιμές των ζυμαρικών, 5,71% στο αλεύρι και 4,90% στα όσπρια. Κατά τον ίδιο, οι αντίστοιχες κατηγορίες προϊόντων στην Ελλάδα παρουσίασαν μειώσεις της τάξης του 4%-6%.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εκφράζει, τέλος, έντονες ανησυχίες για την πολιτική προστασίας των καταναλωτών στην Κύπρο.

«Η πολιτική προστασίας των καταναλωτών στην Κύπρο πάσχει σοβαρά, όχι από έλλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά από έλλειψη αποφασιστικότητας για αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων», καταλήγει.

ΚΥΠΕ