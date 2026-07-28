Έρευνα σχετικά με το γενεαλογικό δέντρο του Λιονέλ Μέσι (Lionel Messi) έριξε φως στη μέχρι πρότινος ελάχιστα γνωστή οικογενειακή σύνδεση του Αργεντινού αστέρα του ποδοσφαίρου με τη Βραζιλία.

Σύμφωνα με την Globo, ένας από τους προπάππους του από την πλευρά της μητέρας του γεννήθηκε το 1904 στο Ριμπεϊράο Πρέτο, στην πολιτεία Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Πρόκειται για τον Αρντερίγκο Κοτσετίνι (Arderigo Koćetini), ο οποίος αργότερα καταχωρήθηκε στα ληξιαρχικά έγγραφα ως Φεντερίκο Κουτσιτίνι (Federico Cucitini), μετά από αλλαγές στην ορθογραφία του ονόματος και του επωνύμου του. Ήταν ο προπάππους του Λιονέλ Μέσι και πρόγονος της μητέρας του, Σέλια Μαρία Κουτσιτίνι (Celia Maria Cucitini). Η οικογένεια είχε μεταναστεύσει στη Βραζιλία από την Ιταλία στα τέλη του 19ου αιώνα.

Από πού κατάγονται οι πρόγονοι του Μέσι;

Ο προ-προπάππους του Μέσι, Ρανιέρο Κοτσετίνι (Raniero Cochetini), γεννήθηκε στην ιταλική πόλη Σαν Σεβερίνο Μάρκε (San Severino Marche). Το 1899 μετανάστευσε στη Βραζιλία μαζί με τη σύζυγό του, Ρόζα, όπου εργάστηκε ως αγρεργάτης σε αγρόκτημα στο εσωτερικό της πολιτείας του Σάο Πάολο.

Στη Βραζιλία απέκτησαν δύο παιδιά: την Ερμίνι (Ermini) το 1900 και τον Αρντερίγκο στις 27 Ιανουαρίου 1904.

Κατά την καταγραφή της οικογένειας στα ληξιαρχικά μητρώα έγιναν αλλαγές στα ονόματα, κάτι που ήταν συνηθισμένο για πολλούς Ευρωπαίους μετανάστες λόγω διαφορών στην προφορά και την ορθογραφία.

Όπως εξήγησε ο Ιταλός ερευνητής Φιορέντσο Σαντίνι ο οποίος ανακατασκεύασε το γενεαλογικό δέντρο του Αργεντινού ποδοσφαιριστή: «Ο Αρντερίγκο έγινε Φεντερίκο στη Βραζιλία, ενώ το επώνυμο Κοτσετίνι μετατράπηκε σε Κουτσιτίνι. Ο Φεντερίκο είναι ο προπάππους του Μέσι».

UNA INVESTIGACIÓN DESCUBRIÓ QUE LIONEL MESSI TIENE RAÍCES BRASILEÑAS: EL DESCONOCIDO LAZO FAMILIAR DE SU ÁRBOL GENEALÓGICO



El árbol genealógico de Lionel Messi reveló recientemente una historia migratoria inesperada: uno de los bisabuelos del futbolista argentino nació en el… pic.twitter.com/Jmw6FNLlsY July 26, 2026

Το 1905 η οικογένεια εγκατέλειψε τη Βραζιλία και εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Ροζάριο στην Αργεντινή. Εκεί γεννήθηκε αργότερα ο παππούς του Μέσι, Αντόνιο Κουτσιτίνι, στη συνέχεια η μητέρα του Σέλια, και στις 24 Ιουνίου 1987 ο Λιονέλ Αντρές Μέσι Κουτσιτίνι.

Ο προπάππους του Μέσι πέρασε μόλις τον πρώτο χρόνο της ζωής του στη Βραζιλία. Για τον λόγο αυτό, είναι πιο ακριβές να γίνεται λόγος για οικογενειακή σύνδεση με τη Βραζιλία και όχι για βραζιλιάνικη καταγωγή. Οι γονείς του ήταν Ιταλοί και η οικογένεια συνέχισε σύντομα τη ζωή της στην Αργεντινή.

Ο Φιορέντσο Σαντίνι ερεύνησε τη μητρική οικογενειακή γραμμή του Μέσι από το 2019 έως το 2022. Η έρευνα τον οδήγησε στη Βραζιλία επειδή δεν εντόπιζε το επώνυμο Cucitini στα ιταλικά αρχεία. Αργότερα διαπίστωσε ότι το επώνυμο είχε αλλάξει κατά τη διάρκεια της παραμονής της οικογένειας στη Βραζιλία.

🚨CURIOSIDADE: Pesquisa aponta que Messi tem raízes brasileiras. O bisavô do craque argentino teria nascido em Ribeirão Preto (SP). pic.twitter.com/IlclzkLD9t — CHOQUEI (@choquei) July 24, 2026

Ο Μέσι έλαβε τιμητική ιταλική υπηκοότητα

Η έρευνα επιβεβαίωσε επίσης τις ισχυρές ιταλικές ρίζες της οικογένειας του Μέσι. Οι πρόγονοί του από την πλευρά του πατέρα κατάγονται από την περιοχή του Ρεκανάτι, ενώ η οικογένεια της μητέρας του συνδέεται με το Σαν Σεβερίνο Μάρκε.

Το 2022 ο Λιονέλ Μέσι ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης της πόλης Σαν Σεβερίνο Μάρκε.

Η Gazzetta dello Sport είχε αναφέρει παλαιότερα ότι η οικογένεια Κοτσετίνι μετανάστευσε αρχικά από την Ιταλία στη Βραζιλία, όπου παρέμεινε περίπου πέντε χρόνια, πριν εγκατασταθεί στην Αργεντινή. Η νεότερη έρευνα της Globo προσέφερε ακριβέστερα στοιχεία για τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης του προπάππου του Μέσι.

Σήμερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν υπάρχουν συγγενείς του Μέσι από αυτόν τον οικογενειακό κλάδο στο Ριμπεϊράο Πρέτο. Η σύνδεση με τη Βραζιλία τεκμηριώνεται κυρίως μέσα από μεταναστευτικά και ληξιαρχικά έγγραφα, τα οποία καταγράφουν τη διαδρομή της οικογένειας από την Ιταλία, μέσω της Βραζιλίας, προς την Αργεντινή.

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