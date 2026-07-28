Νέα διαφορά μεταξύ εκπαιδευτικών οργανώσεων και υπουργείου Παιδείας – και συγκεκριμένα της Επιτροπής Παρακολούθησης του σχεδίου αξιολόγησης εκπαιδευτικών – έχει προκύψει, με επίκεντρο τη διαμορφωτική αξιολόγηση. Σημείο, το οποίο με βάση τους κανονισμούς αλλά και το πλάνο του Υπουργείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Μετά από συνεδρία που είχε η Επιτροπή Παρακολούθησης την περασμένη Παρασκευή, στην οποία προεδρεύει ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας, Μάριος Παναγίδης, και στην οποία μετέχουν ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, οι οργανώσεις διατυπώνουν τη διαφωνία τους και διαμηνύουν ότι μονομερείς πρακτικές και προσβλητική στάση δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Σε κοινή τους επιστολή προς τον κ. Παναγίδη, οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί τη σχολική χρονιά 2026-2027, μιας και δεν πληρούνται βασικές προϋποθέσεις (π.χ. Ανώτερος Εκπαιδευτικός, Σύμβουλοι Επιθεωρητές κ.λπ).

Αναφέρουν δε, ότι ως επικεφαλής της Επιτροπής, ο γενικός διευθυντής δήλωσε ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι νόμος και θα εφαρμοστεί την επόμενη σχολική χρονιά, καλώντας τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να στείλουν θέσεις μέχρι τις 14 Αυγούστου. «Ημερομηνία που αποφασίστηκε μονομερώς από δικής σας πλευράς και στη συνέχεια αποχωρήσατε, διακόπτοντας ουσιαστικά τη διαδικασία του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων. Οι ενέργειες αυτές δεν συνάδουν με το πνεύμα και την έννοια του τι σημαίνει διάλογος, ενώ έχει εκληφθεί ως προσβλητική στάση απέναντι στις εκπαιδευτικές οργανώσεις», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Παράλληλα, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ επισημαίνουν ότι:

1.Τέτοιες πρακτικές δεν θα γίνονται αποδεκτές από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

2.Οι θέσεις των οργανώσεων επί του εγγράφου δεν μπορούν να κατατεθούν στο υπουργείο Παιδείας πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

3.Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις επαναλαμβάνουν τη θέση τους ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί τον Σεπτέμβρη 2026 γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, με την ευθύνη να βαραίνει αποκλειστικά το υπουργείο Παιδείας.

Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η επιλεκτική ενεργοποίηση ευθυνών και ρόλων σε κάποιους λειτουργούς της εκπαίδευσης (π.χ. διευθυντές), μόνο και μόνο για να λεχθεί ότι η εν λόγω πρόνοια των Κανονισμών ενεργοποιήθηκε.

