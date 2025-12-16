Επιπτώσεις από τη στάση εργασίας της Πέμπτης θα έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί και όχι οι μαθητές. Κι αυτό διότι, όπως πληροφορείται το philenews, οι μαθητές οι οποίοι δεν θα καταστεί δυνατόν να βρεθούν στα σχολεία τους μετά τις 9:00π.μ. (ώρα που θα λήξουν τα μέτρα των εκπαιδευτικών), δεν θα φορτωθούν με απουσίες. Σε αντίθεση, με τους εκπαιδευτικούς –Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης– οι οποίοι θα έχουν μισθολογικές κυρώσεις, όπως προβλέπεται από σχετικές νομοθεσίες. Για το θέμα αυτό, που αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα που θα προκύψουν την Πέμπτη και προβληματίζουν χιλιάδες γονείς, αναμένεται να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας.

Στο μεταξύ, τις τελευταίες ώρες και μετά που μπήκε στον χορό των μέτρων και η ΟΕΛΜΕΚ (προηγήθηκε η ΠΟΕΔ) τα πράγματα έχουν οξυνθεί. Αυτομάτως, επηρεάζονται όλοι οι μαθητές, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, κι επομένως πολύ περισσότεροι γονείς οι οποίοι πρέπει να δουν τι θα κάνουν την Πέμπτη με τη δουλειά τους και τα ωράρια τους.

Οι οργανωμένοι γονείς εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για την στάση εργασίας, καθώς όπως αναφέρουν χρησιμοποιούνται τα παιδιά ως μοχλός πίεσης από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζο Κωνσταντίνου, «υπήρχαν και σκέψεις να μην δοθούν τα ενδεικτικά του πρώτου τετραμήνoυ στους μαθητές». Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο κ. Κωνσταντίνου, ανέφερε πως οι γονείς είναι πολύ θυμωμένοι με την στάση εργασίας. «Άλλο να διεκδικείς, άλλο να θέλεις κάτι για τον κλάδο σου, για το επάγγελμα σου, για τις συνθήκες σου και άλλο να επηρεάζεις τα δικαιώματα τρίτων και σε αυτή την περίπτωση, των παιδιών και να ταλαιπωρείς τους γονείς», ανέφερε, προσθέτοντας πως ο συνολικός αριθμός γονέων και μαθητών που θα επηρεαστούν ανέρχεται περίπου σε 310.000. «Η ώρα 9 πρέπει να είναι το ένα τρίτο του πληθυσμού μέσα στους δρόμους απλά για να πάρουμε τα παιδιά στο σχολείο», επεσήμανε ο κ. Κωνσταντίνου.

Σημείωσε ακόμη, πως είναι σε επικοινωνία με το Υπουργείο και γίνονται προσπάθειες για διευθετήσεις, καθώς τα λεωφορεία είναι αδύνατο να αλλάξουν τα δρομολόγια τους. «Ειδικά από μακρινές περιοχές θα υπάρξουν διευθετήσεις, ούτως ώστε να μην υπάρξουν απουσίες στα παιδιά, τα οποία δεν θα μπορέσουν να πάνε στο σχολείο και οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι ο αριθμός εκείνων των μαθητών που θα καταφέρουν να πάνε πάλι θα είναι πολύ μικρός. Άρα τώρα ξαναμπαίνουμε στη διαδικασία για απουσίες κ.λπ. Θα εκδώσει το Υπουργείο σχετική ανακοίνωση, γιατί δεν ευθύνονται τα παιδιά και οι γονείς γιατί δεν θα καταφέρουν να πάρουν τα παιδιά τους στα σχολεία», δήλωσε.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, αναφορικά με το εάν η στάση εργασίας είναι εκβιασμός, απάντησε πως «ένα από τα βασικά διδάγματα είναι ότι οι δημοκρατίες δεν εκβιάζονται. Στις δημοκρατίες έχει ο εργαζόμενος το δικαίωμα της απεργίας το οποίο πρέπει, εφόσον προστατεύεται και συνταγματικά, να γίνεται σεβαστό».

Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε ότι «από τον Ιούνιο, είχαμε την εξουσιοδότηση από τα μέλη μας για να προχωρήσουμε σε απεργία. Και είμαστε Δεκέμβρη. Άρα λοιπόν, όταν μια εκπαιδευτική οργάνωση η οποία με φειδώ ενεργοποιεί το μέτρο της απεργίας, αυτό από μόνο του έπρεπε να στέλνει μηνύματα και να γίνει αντιληπτό ότι για να αναγκαστούμε να φτάσουμε σε αυτό, για να αναγκαστούμε να ενεργοποιήσουμε την απεργία, εξαντλήθηκε η υπομονή».

«9:05π.μ. θα είμαστε εκεί για να παραλάβουμε τα παιδιά», σημείωσε η κ. Βασιλείου, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε πως «το τι θα προκαλέσει η εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου στο δημόσιο σχολείο είναι πολύ περισσότερο από την ταλαιπωρία στην οποία έχετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα».