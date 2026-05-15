Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη που συνδέει τη σχολική γνώση με τα τοπικά και παγκόσμια προβλήματα και καλλιεργεί κριτική σκέψη στα παιδιά, απασχόλησε την ημερίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου με θέμα «Επαγγελματική μάθηση με επίκεντρο το σχολείο» που πραγματοποιήθηκε προχθές στη Λευκωσία και χθες στη Λάρνακα, με τη συμμετοχή δεκάδων εκπαιδευτικών δημόσιων σχολείων – λυκείων, γυμνασίων, δημοτικών και νηπιαγωγείων.

Στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού αναρτήθηκε η κεντρική ομιλία της Γερμανίδας ερευνήτριας στον χώρο της εκπαίδευσης, Rachel Bowden, που μοιράστηκε με τους Κύπριους εκπαιδευτικούς δικά της ερευνητικά ευρήματα τονίζοντας ότι «η μάθηση των εκπαιδευτικών που υποστηρίζονται από τους συναδέλφους τους και τη σχολική ηγεσία και συνεργάζονται με εταίρους πέρα από το σχολείο, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης μιας ολιστικής προσέγγισης της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο σχολείο».

Αναφέρθηκε σε μια «Μελέτη Περίπτωσης» και στο παράδειγμα ενός αγροτικού σχολείου στη Γερμανία σε «πορεία μετασχηματισμού», όπως είπε. Πρόσθεσε ότι το σχολείο αυτό βρίσκεται στην άκρη ενός εθνικού πάρκου, σε μια περιοχή «που αντιμετωπίζει δημογραφική συρρίκνωση» και ότι «στον πυρήνα της ανάπτυξής του βρίσκεται ο εκπαιδευτικός που ανέλαβε ρόλο φορέα αλλαγής στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη».

Η Rachel Bowden μίλησε για την ικανότητά του εκπαιδευτικού αυτού να λειτουργεί ως συντονιστής των διαδικασιών ανάπτυξης σε επίπεδο σχολείου. «Ως παράδειγμα του κινήτρου του», είπε, «ο εκπαιδευτικός περιέγραψε τη χαρά που μοιράστηκε με τους μαθητές κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος όπου έμαθαν να …επισκευάζουν ελαστικά ποδηλάτων! Αυτό ενίσχυσε τον παιδαγωγικό διάλογο με τους μαθητές που επεκτάθηκε σε συζήτηση για το πώς φτιάχνονται μπλουζάκια στο Μπανγκλαντές και τις εκεί συνθήκες ζωής και εργασίας. Ο εκπαιδευτικός επιδίωξε να διευρύνει τον βαθμό κατανόησης των μαθητών, μεταβαίνοντας από το τοπικό στο παγκόσμιο επίπεδο».

Η Γερμανίδα ερευνήτρια αναφέρθηκε και στη σημασία της συνεργατικής σχολικής κουλτούρας. «Στο σχολείο αυτό», είπε, «διακρίνεται ένα κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά και με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα τοπικά οργανωμένα σύνολα, με τα οποία γίνονται κοινές δράσεις, όπως δενδροφυτεύσεις, επισκέψεις των παιδιών σε τοπικά αγροκτήματα, σύσταση ομάδων φιλαναγνωσίας και συνεργασία με βιβλιοθήκη της πόλης».

Η Rachel Bowden κατέληξε αναφέροντας ότι η παιδαγωγική επίδραση είναι πολύ μεγαλύτερη «όταν οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται από ηγεσία με όραμα, από συναδέλφους και από ένα δίκτυο συνεργασιών». Όπου το σχολείο λειτουργεί ως «σημείο συνάντησης για όλους» και όπου τα έργα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη ενώνουν διαφορετικούς φορείς και «οικοδομούν άμεσα μέσα στην κοινότητα».