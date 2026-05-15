Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ Τουρκία είναι… δημιουργική σε ό,τι αφορά τους τρόπους προώθησης και υλοποίησης της επεκτατικής της πολιτικής σε βάρος των γειτόνων της. Επεκτατικής πολιτικής, που δεν ασκείται μόνο σε βάρος των γειτόνων της αλλά και ευρύτερα. Παρακολουθούμε από κοντά τις ενέργειες της και τις πράξεις επιβολής.

ΤΙΣ τελευταίες ημέρες έχει μεταδοθεί, χωρίς να διαψευσθεί, ότι η κατοχική δύναμη επανέρχεται με σχέδιο για τη διά νόμου νομιμοποίηση των αξιώσεων της σε σχέση με τις θαλάσσιες ζώνες. Πρόκειται για κίνηση για εδραίωση του αφηγήματος για την «νομιμοποίηση» των παράνομων ενεργειών της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στην περιοχή της Κύπρου δηλαδή.

ΣΥΜΦΩΝΑ με πηγές που αρχικά επικαλέστηκε το πρακτορείο Bloomberg, το καθεστώς Ερντογάν ετοιμάζεται να καταθέσει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, νομοσχέδιο με στόχο τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών σε «αμφισβητούμενες», σύμφωνα με το τουρκικό αφήγημα, περιοχές. Περιοχές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

ΤΙ σημαίνει τούτο με βάση την τουρκική «λογική»; Σημαίνει ότι θα επιχειρήσει διά νόμου, να «νομιμοποιήσει» τις παράνομες διεκδικήσεις. Είναι μια προσπάθεια, που συστηματικά προωθείται εδώ και δεκαετίες. Η διαφορά αυτή τη φορά είναι πως τις παράλογες διεκδικήσεις της, προσπαθεί να τις «θεσμοθετήσει», να τις «νομιμοποιήσει» με εθνική νομοθεσία.

ΒΕΒΑΙΩΣ μια εθνική νομοθεσία δεν σημαίνει αναγνωρίζεται από διεθνείς Οργανισμούς και τρίτες χώρες. Αλλά γνωρίζοντας πως λειτουργεί η Άγκυρα, θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις. Θέλει να δημιουργήσει μια κινητικότητα γύρω από τις αξιώσεις της. Διαχρονικά η Τουρκία αμφισβητεί, γκριζάρει, διαπραγματεύεται… Τι; Τις παράνομες και παράλογες αξιώσεις της. Κι αυτό γίνεται όταν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απάντηση από την αντίπαλη όχθη.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ πως η κίνηση αυτή προφανώς και δείχνει προθέσεις από πλευράς Τουρκίας, σε μια περίοδο κατά την οποία κυριαρχεί η ένταση και οι συγκρούσεις στην περιοχή μας. Δεν αποκλείεται αυτή η συγκεκριμένη τουρκική ενέργεια να δείχνει ότι είναι στις προθέσεις της να επανέλθει με έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή μας.

ΕΙΝΑΙ άποψη μας ότι προληπτικά θα πρέπει να γίνουν κινήσεις καταγγελίας των τουρκικών προθέσεων τόσο από την Αθήνα όσο και από τη Λευκωσία. Να σταλεί το μήνυμα προς την κατοχική πλευρά πως τέτοια τερτίπια, παιχνίδια, δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά.

ΜΕ όχημα και εργαλείο την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο η Ελλάδα και όσο και η Κύπρος, έχοντας την ιδιότητα του κράτους-μέλους της Ένωσης μπορούν να στείλουν σαφή απάντηση προς την κατοχική δύναμη.