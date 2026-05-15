Τραγική κατάληξη είχε η κατάδυση πέντε Ιταλών τουριστών στις Μαλδίβες, καθώς έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια υποβρύχιας εξερεύνησης.

Οι τουρίστες καταδύθηκαν το πρωί της Πέμπτης, ωστόσο όταν δεν επέστρεψαν στην επιφάνεια μέχρι το μεσημέρι, ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν οι σοροί τους.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η ομάδα πραγματοποιούσε εξερεύνηση σε υποβρύχια σπήλαια σε βάθος 60 μέτρων, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ποια ήταν τα θύματα της τραγωδίας στις Μαλδίβες

Σύμφωνα με την Il Messaggero, μία εκ των θυμάτων είναι η Μόνικα Μοντεφάλκονε, μια διακεκριμένη θαλάσσια βιολόγος, τηλεοπτική προσωπικότητα και καθηγήτρια Τροπικής Θαλάσσιας Οικολογίας και Υποβρύχιας Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Μαζί της ήταν και η 20χρονη κόρη της.

Τα άλλα τρία θύματα έχουν ταυτοποιηθεί ως η Μουριέλ Οντενίνο από το Τορίνο, ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι από την Πάδοβα και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι από το Μποργκομανέρο. Η Μοντεφάλκονε και η Οντενίνο ήταν συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας.

Η Μοντεφάλκονε εργαζόταν στο Distav, το Τμήμα Γεωεπιστημών. Στις Μαλδίβες, ήταν η επιστημονική διευθύντρια της εκστρατείας παρακολούθησης των νησιών, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ο Μπενεντέτι ήταν manager operation και εκπαιδευτής καταδύσεων, ενώ ήταν αυτός που οδηγούσε το σκάφος.

«Βρέθηκε ένα πτώμα μεταξύ των πέντε δυτών που είχαν πάει για κατάδυση στην Βααβού», ανέφερε η δήλωση και πρόσθετε: «Η σορός βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά. Πιστεύεται ότι οι υπόλοιποι τέσσερις δύτες βρίσκονται επίσης μέσα στην ίδια σπηλιά, η οποία εκτείνεται σε βάθος περίπου 60 μέτρων».

Την είδηση θανάτου των πέντε Ιταλών επιβεβαίωσε το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών: «Μετά από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια κατάδυσης, πέντε Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους στη Βαάβου, στις Μαλδίβες», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

