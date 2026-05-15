Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όχημα συγκρούστηκε με ταξί, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αθηνών και Κιτίου Κυπριανού, κοντά στην πλατεία Σαριπόλου, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο λίγο μετά το περιστατικό και απέκλεισαν την περιοχή, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.