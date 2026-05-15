Στόχος μας είναι η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω της αναβάθμισης των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς και της ενίσχυσης της αποτρεπτικής της ικανότητας, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή αποφοίτησης του 86ου Σχολείου Υποβρυχίων Καταστροφών, που πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, ο Υπουργός είπε πως «αξιοποιώντας το ποσό του 1,18 δις ευρώ του προγράμματος SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βάθος πενταετίας, θα επιδιώξουμε να καλύψουμε διαπιστωμένες ανάγκες στον τομέα της άμυνας και να ενισχύσουμε τον ρόλο μας στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας. Σημαντική θέση στις προτεραιότητές μας κατέχει, επίσης, η ενίσχυση της αμυντικής μας διπλωματίας, μέσω της αναβάθμισης των συνεργασιών μας με τους ευρωπαίους εταίρους μας και με φίλες χώρες».

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, «και λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνεργασίες μας και τη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα και αποστολές ανθρωπιστικού χαρακτήρα, έχει ληφθεί η απόφαση για την αναβάθμιση των ναυτικών και αεροπορικών υποδομών της χώρας».

Εξήγησε ότι «η αναβάθμιση της Ναυτικής και της Αεροπορικής Βάσης συνιστά, πέραν της ενίσχυσης των αμυντικών μας δυνατοτήτων, έμπρακτη απόδειξη της βούλησής μας να συμβάλουμε ουσιαστικά στην περιφερειακή σταθερότητα, ενισχύοντας τη ικανότητά μας να υποστηρίζουμε αποστολές παροχής βοήθειας και διαχείρισης κρίσεων».

Ο κ. Πάλμας ανέφερε πως «η επιχειρησιακή επιτυχία εδράζεται, όχι μόνο, στην αξιοποίηση σύγχρονου εξοπλισμού και προηγμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων, αλλά επίσης στην ψυχική αντοχή, την πειθαρχία και την υπέρβαση των προσωπικών ορίων του προσωπικού».

Πρόσθεσε πως «πενήντα δύο χρόνια από την τουρκική εισβολή η πατρίδα μας εξακολουθεί να βιώνει τις οδυνηρές συνέπειές της, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστάθεια και πολλαπλές εστίες έντασης και συγκρούσεων».

Ανέφερε, ακόμα, πως «λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η Εθνική Φρουρά αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και καθοριστικό παράγοντα αποτροπής απέναντι σε κάθε επιβουλέα, η διαρκής αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των αμυντικών της δυνατοτήτων και η τήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας, διασφαλίζουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα και να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της».

Με αυτό ως γνώμονα, συνέχισε, «στο Υπουργείο Άμυνας έχουμε προχωρήσει στην υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών, ενώ άλλες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση των δυνατοτήτων των χερσαίων και των ειδικών δυνάμεων, την επέκταση των δυνατοτήτων χερσαίας και εναέριας επιτήρησης και αναγνώρισης, και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διοίκησης και ελέγχου των ναυτικών επιχειρήσεων».

Εξάλλου, ο Υπουργός είπε πως ο σχεδιασμός και οι ενέργειές μας ” εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την υπηρεσία του προσωπικού στην Εθνική Φρουρά, την αναβάθμιση της εφεδρείας, την περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική, την πράσινη ανάπτυξη, την υλοποίηση της ψηφιακής μετάβασης, καθώς και άλλους συναφείς τομείς».

Ανέφερε, ακόμα, ότι «σε κάθε περίπτωση, με την ίδια υπευθυνότητα, θα συνεχίσουμε την κοινή μας προσπάθεια, με στόχο τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω της αναβάθμισης των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς και της ενίσχυσης της αποτρεπτικής της ικανότητας».

Απευθυνόμενος στους νέους υποβρύχιους καταστροφείς ο Υπουργός είπε πως η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους «είναι αποτέλεσμα της αποδεδειγμένα υψηλής φυσικής και ψυχικής αντοχής, της πειθαρχίας και της αφοσίωσης» τους ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίθηκαν σε «ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, στις οποίες η διαρκής επιχειρησιακή απόδοση υπό κόπωση και πίεση αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας».

Ο Υπουργός Αμυνας εξέφρασε «ικανοποίησή προς τη Διοίκηση Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, τη Διοίκηση της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών, τον επικεφαλής του Σχολείου Εκπαίδευσης, καθώς και προς όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια προετοιμασία των νέων Βατραχανθρώπων. Με σοβαρότητα, επιμονή και υψηλό επαγγελματισμό εργάστηκαν συστηματικά, μεταδίδοντας στους υποψήφιους Υποβρύχιους Καταστροφείς τις απαραίτητες γνώσεις, τεχνικές, δεξιότητες και, κυρίως, το πνεύμα της ΜΥΚ» είπε.

Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι νέοι υποβρύχιοι καταστροφείς θα συνεχίσουν να υπηρετούν με την ίδια αφοσίωση την Εθνική Φρουρά και να τιμούν, με την παρουσία και τη δράση τους, το επίλεκτο τμήμα του οποίου από σήμερα αποτελούν επίσημα μέλη.

Η Εθνική Φρουρά και η Κυπριακή Δημοκρατία, κατέληξε ο Υπουργός Αμυνας, έχουν ανάγκη από νέους ανθρώπους όπως τους υποβρύχιους καταστροφείς, με ακμαίο ηθικό και ισχυρό ψυχικό σθένος ενώ εξέφρασε την ικανοποίηση της Πολιτείας για την επιτυχία τους.

ΚΥΠΕ