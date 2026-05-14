Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι, η διαδικασία υγειονομικής εξέτασης από τις επαρχιακές επιτροπές κατάταξης, καθώς και η χορήγηση των ειδών ιματισμού, υπόδησης και υλικών στους στρατεύσιμους της 2026 ΕΣΣΟ, θα λάβει χώρα από 18 έως 22 Μαΐου 2026 και από 25 έως 28 Μαΐου 2026.

Η εν λόγω διαδικασία θα πραγματοποιείται από 07:00 έως 11:00, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής.

2. Οι στρατεύσιμοι καλούνται να προσέλθουν, έχοντας μαζί τους:

α. Το δελτίο ταυτότητας ή ψηφιακή ταυτότητα μέσω της εφαρμογής ψηφιακός πολίτης ή οποιονδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους. Σημειώνεται ότι, δεν θα γίνεται δεκτός κανένας στρατεύσιμος χωρίς κάποιο από τα παραπάνω επίσημα έγγραφα.

β. Το σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης που έχουν λάβει στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο αμέσως μετά την υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας e-κατάταξη ή τους έχει επιδοθεί από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο (δύναται να επιδεικνύεται και σε ηλεκτρονική μορφή). Στρατεύσιμοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εξασφαλίσει σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης παρακαλούνται όπως άμεσα αποταθούν στα Στρατολογικά Γραφεία.

γ. Ιατρικές γνωματεύσεις – εκθέσεις, για τυχόν προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζουν, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά τους για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

δ. Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στο όνομα του στρατεύσιμου, ΜΟΝΟ σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού δεν υποβλήθηκαν στην ψηφιακή υπηρεσία «e-κατάταξη» κατά την υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων.

3. Στρατεύσιμοι οι οποίοι, δεν προχώρησαν στην υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας e-κατάταξη, κατά την ημέρα παρουσίασης τους στην υγειονομική εξέταση, εκτός από τα καθοριζόμενα της παραγράφου 2, υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν μαζί τους επιπλέον τα παρακάτω:

α. Βεβαίωση εμβολιαστικής κατάστασης και ομάδα αίματος .

β. Αποδεικτικά πιστοποιητικά σε περίπτωση κατά την οποία ανήκουν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μοριοδότησης. Πατήστε ΕΔΩ για τις κατηγορίες Μοριοδότησης.

4. Για αποφυγή ταλαιπωρίας, οι στρατεύσιμοι καλούνται όπως τηρούν πιστά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναγράφονται στο σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης.

5. Σημειώνεται ότι, οι στρατεύσιμοι που δεν θα κριθούν ικανοί για στράτευση ή εκκρεμεί η κρίση της ικανότητάς τους, δεν θα τους χορηγηθούν υλικά σ’ αυτό το στάδιο.

6. Στρατεύσιμοι οι οποίοι θα παρευρεθούν για υγειονομική εξέταση, στις επαρχιακές επιτροπές κατάταξης, θα πιστωθούν με επιπλέον 30 μόρια, τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής τους σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς.

7. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης για την υγειονομική εξέταση και χορήγησης των ειδών ιματισμού, υπόδησης και υλικών, θα πρέπει να γίνεται νέος προγραμματισμός, κατόπιν επικοινωνίας στα εξής τηλέφωνα:

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 4ο ΤΒΟ (Αθαλάσσα) 22414265 ΚΕΝ Λάρνακας 24411803 ΚΕΝ Λεμεσού 25413173 ΚΕΝ Πάφου 25413842 ή στην τηλεφωνική γραμμή 1430 του Υπουργείου Άμυνας

8. Στρατεύσιμοι οι οποίοι εξέφρασαν επιθυμία επιλογής ως Υποψήφιοι Βαθμοφόροι (Δόκιμοι), με το πέρας της υγειονομικής εξέτασης, εφόσον κριθούν ικανοί για τη συνέχιση διεκδίκησης των εν λόγω θέσεων, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρουσιασθούν για αθλητική δοκιμασία (με αθλητική ενδυμασία) στις 29 Μαΐου 2026. Οι επιτυχόντες και στην αθλητική δοκιμασία θα πρέπει υποχρεωτικά να παρουσιασθούν για γραπτή εξέταση στις 31 Μαΐου 2026. Για τις ώρες και χώρο διεξαγωγής θα ενημερωθούν επίσημα οι στρατεύσιμοι με το πέρας της υγειονομικής εξέτασης.

9. Στρατεύσιμοι οι οποίοι εξέφρασαν επιθυμία επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ), με το πέρας της υγειονομικής εξέτασης, εφόσον κριθούν ικανοί για τη συνέχιση διεκδίκησης των εν λόγω θέσεων, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρουσιασθούν για αθλητική δοκιμασία (με αθλητική ενδυμασία) στις 30 Μαΐου 2026. Για τις ώρες και χώρο διεξαγωγής θα ενημερωθούν επίσημα οι στρατεύσιμοι με το πέρας της υγειονομικής εξέτασης.