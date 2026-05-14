Σχεδόν 90 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε μια σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία στην Ινδία, το Ουτάρ Πραντές, με βροχή και χαλάζι, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και παροχής βοήθειας της πολιτείας.

Οι καταιγίδες είναι συχνές στη βόρεια αυτή πολιτεία κατά τη διάρκεια της ζεστής περιόδου, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν οι βροχές του μουσώνα φέρουν ανακούφιση.

«Δυσμενείς καιρικές συνθήκες» την Τετάρτη οδήγησαν στο θάνατο 89 ανθρώπων, ανέφερε ο επίτροπος αρωγής του Ουτάρ Πραντές σε ανάρτησή του στο X.

Υπήρξαν επίσης αναφορές για 53 τραυματίες, 87 κατεστραμμένα σπίτια και 114 νεκρά ζώα στην πολιτεία λόγω των καταιγίδων, της βροχής, του χαλαζιού και των κεραυνών, πρόσθεσε η ανάρτηση.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειχναν δέντρα και διαφημιστικές πινακίδες να ξεριζώνονται από ριπές ανέμου, με μερικά να συντρίβονται πάνω σε αυτοκίνητα μέσα σε σύννεφα σκόνης και συντριμμιών που έριξαν ξύλινα έπιπλα σε πάγκους στο δρόμο.

Severe storms and high-speed winds sweeping across Uttar Pradesh have caused widespread devastation, including the uprooting of over 2,000 trees across the…

Μερικοί από τους θανάτους αποδόθηκαν σε πτώση δέντρων και κατάρρευση τοίχων σπιτιών, όπως δήλωσε \στο Reuters ένας αξιωματούχος της πολιτειακής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, η οποία κυβερνάται από το Κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, είχε δώσει εντολή στους αξιωματούχους να βοηθήσουν τους επιζώντες και να διανείμουν οικονομική βοήθεια εντός 24 ωρών, ανέφεραν οι αρχές.

Bareilly, Uttar Pradesh: A tin shed suddenly blew away in strong winds, lifting the young man into the air. The viral video shows the young man leaping to a considerable height. According to reports, he suffered serious injuries to his arms and legs and is currently being treated…

