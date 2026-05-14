Ένα έργο του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, με στόχο την αξιοποίηση των ασθενοφόρων με τρόπο που να ανταποκρίνονται καλύτερα σε επιχειρήσεις επείγουσας ιατρικής ανταπόκρισης, παρουσιάσθηκε στο τελικό εργαστήριο του εν λόγω έργου που πραγματοποιήθηκε στο Aliathon Resort στην Πάφο.

Το εργαστήριο, με τίτλο «Παρουσίαση Αποτελεσμάτων, Πιλοτικών Δράσεων και Μελλοντικών Στρατηγικών», επικεντρώθηκε στις πιλοτικές και επαγγελματικές ασκήσεις πεδίου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Οι ασκήσεις αυτές ανέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υποστηρίξει την αποστολή ασθενοφόρων, να βελτιώσει τον επιχειρησιακό συντονισμό και να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις επείγουσας ανταπόκρισης. Παρουσιάστηκαν επίσης σχόλια και απόψεις από τελικούς χρήστες και ενδιαφερόμενους φορείς, προσφέροντας χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την πρακτική χρήση του συστήματος και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής του.

Στην εκδήλωση έγιναν τοποθετήσεις από εκπροσώπους του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του eHealth Laboratory του ΤΕΠΑΚ. Παρουσιάστηκαν επίσης λεπτομέρειες για τις τεχνολογίες της πλατφόρμας, τους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και τις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας.

Συζητήθηκε επίσης η μελλοντική χρήση του συγκεκριμένου έργου, πιθανές συνεργασίες και η ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και γεωχωρικής ανάλυσης για τις υπηρεσίες επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης στην Κύπρο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων για τη δρομολόγηση ασθενοφόρων, τον συντονισμό επείγουσας ανταπόκρισης και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων στον τομέα της υγείας.