Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι κάτοικοι της Ιταλίας στην Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο εξωτερικό μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της για καρκίνο.

Η Κέιτ εμφανίστηκε στη γραφική πλατεία της πόλης Ρέτζιο Εμίλια, όπου συγκεντρωμένο πλήθος την υποδέχθηκε με χειροκροτήματα, επευφημίες και πανό με το μήνυμα «Ciao Kate». Κατά τη διάρκεια της βόλτας της, μίλησε με τον κόσμο, έβγαλε selfies και αντάλλαξε χειραψίες με ανθρώπους που κρατούσαν λουλούδια και κινητά τηλέφωνα για να καταγράψουν τη στιγμή.

Πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια που η Πριγκίπισσα της Ουαλίας συμμετέχει σε αντίστοιχη επίσημη εκδήλωση στο εξωτερικό. Η τελευταία της εμφάνιση σε διεθνή περιοδεία είχε πραγματοποιηθεί στη Βοστώνη, μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον Δεκέμβριο του 2022.



🇮🇹 The Princess of Wales was seen speaking Italian to young children on her first foreign trip since her cancer diagnosis.



Her two-day trip to the northern city of Reggio Emilia is part of her “global mission” to help the next generation of children.



Η παρουσία της στην Ιταλία προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, με δεκάδες φωτογράφους, τηλεοπτικά συνεργεία και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στην περιοχή, ενώ κάτοικοι παρακολουθούσαν ακόμη και από τα παράθυρα των κτιρίων γύρω από την πλατεία.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε χαμογελαστή και ευδιάθετη, φορώντας μπλε κοστούμι της σχεδιάστριας

Edeline Lee. Σύμφωνα με την Daily Mail, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μίλησε στα ιταλικά με παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο: «Μιλάω λίγα ιταλικά. Πώς σε λένε; Είμαι η Καταρίνα» φέρεται να είπε.Ο δημοσιογράφος Πάολο Ροζάτο από την τοπική εφημερίδα Il Resto del Carlino δήλωσε ότι η Κέιτ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ιταλία, σημειώνοντας ότι αρκετοί Ιταλοί βλέπουν σε εκείνη στοιχεία που θυμίζουν την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

La Princesse de Galles, Kate Middleton, est en Italie pour deux jours, sa première visite officielle à l'étranger depuis plus de 3 ans#BFM2 pic.twitter.com/bRu1i0noFc — BFM (@BFMTV) May 13, 2026

The Princess of Wales hugged a well-wisher as she arrived in Italy for her first major overseas trip since announcing her cancer was in remission.



Kate was greeted by cheering crowds in Reggio Emilia as she began a visit with her Royal Foundation Centre for Early Childhood. pic.twitter.com/rR7mgw6Wgc May 13, 2026

Η επίσκεψη της Πριγκίπισσας της Ουαλίας συνδέθηκε και με τη δράση της για την ευαισθητοποίηση γύρω από την εκπαίδευση και ανάπτυξη των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

