Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε χιούμορ για τον επόμενο υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων και ο Τζέι Ντι Βανς προσπάθησε να κλείσει το θέμα επίσης με χιούμορ.

Ο Τραμπ, που θα έχει ολοκληρώσει δύο προεδρικές θητείες στις εκλογές του 2028, δεν έχει συνταγματικό δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφιος. Σε δείπνο όπου παρέστη προχτές Κυριακή, έκανε χιούμορ σχετικά με τον επόμενο υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων, λέγοντας «έχουμε πολλούς εξαιρετικούς υποψηφίους».

«Δεν ξέρω, ποιος θα είναι; Θα είναι ο Τζέι Ντι; Ή θα είναι κάποιος άλλος;», συνέχισε και ζήτησε από τους παριστάμενους να επιλέξουν ανάμεσα στον νυν αντιπρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Βανς απάντησε με χιούμορ στο χιούμορ του Τραμπ

Σήμερα Τετάρτη, κι ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στην Κίνα για να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κλήθηκε να σχολιάσει. «Γιατί πιστεύετε ότι ο Τραμπ αναφέρει εσάς ή τον Μάρκο Ρούμπιο ως υποψήφιους για την προεδρία το 2028;» ρωτήθηκε.

«Απλά δεν νομίζω ότι ταιριάζει στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να διοργανώνει τηλεοπτικό διαγωνισμό για το ποιος θα τον διαδεχθεί ως μαθητευόμενός του!», απάντησε χαμογελώντας ο Βανς, κάνοντας αναφορά στο ριάλιτι που παρουσίαζε επί σχεδόν μια δεκαετία ο Ντόναλντ Τραμπ στο NBC.

REPORTER: Why do you think Trump brings up you or Marco Rubio running for president in 2028?



VP JD VANCE: "I just don't think it sounds like the President of the United States to have a televised competition for who would succeed him as his apprentice!" pic.twitter.com/kXmE5ul9va May 13, 2026

