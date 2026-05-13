Μέλη του ΟΠΕ Πάφου εντόπισαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 12 Μαΐου στην Πάφο. Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυκτα, 27χρονη για την οποία είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σχετικά με την υπόθεση, θεάθηκε να επιβιβάζεται στο κλοπιμαίο όχημα.

Μόλις τα μέλη της Αστυνομίας πλησίασαν, η γυναίκα αποβιβάστηκε και τράπηκε σε φυγή τρέχοντας. Ανακόπηκε από τους αστυνομικούς, ενώ φέρεται να προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή της.

Η 27χρονη τέθηκε υπό κράτηση και το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.