Ακόμα και εντός της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται η έκθεση από την Europol σε σχέση με την ανάλυση επί των τεκμηρίων που διαβιβάστηκαν από την κυπριακή Αστυνομία σε σχέση με την υπόθεση της «Σάντης», ενώ σύντομα θα είναι έτοιμη και η θέση των ειδικών του FBI.

Το θέμα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσει σύντομα, ώστε να φανεί κατά πόσον υπάρχει το υπόβαθρο για στοιχειοθέτηση των ισχυρισμών που προβλήθηκαν, ή αν ευσταθεί η θέση πως όλα ήταν αποτέλεσμα κατασκευάσματος.

Για την Κυβέρνηση το θέμα κλείνει αφού χθες ξεκαθαρίστηκε από κυβερνητική πηγή, ότι δεν υπάρχει πρόθεση διορισμού ποινικού ανακριτή ο οποίος θα εξετάσει τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη και τους ισχυρισμούς που εξαπέλυσε μέσω μακροσκελούς ανάρτησης στις 30 Μαρτίου. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται μετά την παράδοση της έκθεσης γεγονότων από την Αστυνομία προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όπως ενημέρωσε χθες αρμόδια πηγή, την οποία επικαλείται το ΚΥΠΕ, το Υπουργικό Συμβούλιο αποσύρεται από οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή στη διαδικασία. Όπως έγραψε χθες ο «Φ», η Αστυνομία στην έκθεσή της αναφέρθηκε σε έναν προς έναν στους ισχυρισμούς Δρουσιώτη οι οποίοι και καταρρίφθηκαν ή δεν επιβεβαιώνονται μέσα από τη διερεύνηση που έγινε.

Οι έρευνες εδώ στην Κύπρο έδειξαν ότι μετά και από την παραδοχή της ίδιας της «Σάντης» και την εξιστόρηση λεπτομερειών που μόνο η ίδια γνώριζε, τα μηνύματα ήταν προϊόν κατασκευής μέσα στο πλαίσιο μυθοπλασίας από το οποίο είχε καταληφθεί. Παράλληλα, οι έρευνες δεν έμειναν στα λεγόμενα της ίδιας, αλλά κάλυψαν όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονταν, ανεξάρτητους οργανισμούς και τμήματα, όπου διαπιστώθηκε πως τίποτα δεν ευσταθούσε. Η Κυβέρνηση αρχικά αντί ποινικού ανακριτή αποφάσισε να αποσταλούν τα τεκμήρια στα εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας και ακολούθως κάλεσε ειδικούς της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας των ΗΠΑ για να εξετάσουν τις συμπεριφορές της «Σάντης» μέσω των όσων είδαν το φως της δημοσιότητας.

Αυτό που αναμένεται τώρα είναι οι εκθέσεις από την Europol και του FBI, ώστε να μελετηθούν, να συγκριθούν με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες της κυπριακής Αστυνομίας και όλα μαζί να τεθούν στη Νομική Υπηρεσία. Η Αστυνομία, όπως γράψαμε, ενδεχόμενα να προβαίνει σε εισηγήσεις στην τελική της έκθεση, όπως κάνει συνήθως με όλα τα πορίσματα που διαβιβάζονται για αποφάσεις και επαφίεται στον Γενικό Εισαγγελέα να δώσει τις τελικές οδηγίες για την πορεία που θα ακολουθήσει η υπόθεση.

Όπως εκτιμάται, η έκθεση του FBI το οποίο έχει συχνή επικοινωνία με τις κυπριακές Αρχές, θα περιορίζεται στο προφίλ της 45χρονης και κατά πόσον αυτό συνάδει με τα λεγόμενά της, ενώ η Europol θα αποφανθεί αν τα μηνύματα και το άλλο υλικό που της αποστάληκε, μπορούσε να αξιοποιηθεί και αν ναι, αν είναι προϊόν κατασκευής ή γνήσιο. Στην περίπτωση που προκύψει πως υπάρχει βάση στα μηνύματα, τότε οι έρευνες θα περάσουν σε άλλο επίπεδο και θα πρέπει ν’ αρχίσουν ανακρίσεις εξ αρχής. Σε διαφορετική περίπτωση η υπόθεση θα σταλεί στη Νομική Υπηρεσία.

Αναφορικά με την ενημέρωση του κοινού για το θέμα, όπως ήταν και η υπόσχεση της Κυβέρνησης, αυτό θα γίνει με τρόπο που δεν θα επηρεάζει τις έρευνες και το τελικό αποτέλεσμα.