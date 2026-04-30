Την ώρα που έπιασε δουλειά η ομάδα ειδικών του FBI που έφτασε στην Κύπρο με υποστηρικτικό ρόλο, η Αστυνομία θα αποταθεί σε τρεις χώρες για συλλογή μαρτυρίας που σχετίζεται με την υπόθεση της «Σάντης».

Οι έρευνες κινούνται με γοργούς ρυθμούς και ήδη ανέβηκαν επίπεδο, με την κάθοδο διμελούς κλιμακίου πρακτόρων του FBI που συνοδεύονται από μέλη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Κύπρο. Η συνάντηση κράτησε περί τις δύο ώρες και αποφασίστηκε ο τρόπος της συνεργασίας και της συνδρομής των ειδικών που θα είναι κυρίως υποστηρικτικός. Όπως γίνεται αντιληπτό, ούτε είναι εφικτό ούτε και επιτρέπεται από το νομικό σύστημα της Κύπρου, η παρεμβολή τους στην ανακριτική διαδικασία, ούτε και στην πρόσβαση σε καταθέσεις. Γι’ αυτό, παρ’ όλο που μεταφράστηκαν οι καταθέσεις της επονομαζόμενης «Σάντης», εντούτοις, όπως αναφέρουν πληροφορίες μας, δεν θα τους δοθούν, αλλά μόνο κάποια δεδομένα που προέκυψαν μέχρι σήμερα, ώστε να τα αναλύσουν ειδικοί στην Αμερική.

Όπως εξηγήθηκε από τους δύο πράκτορες, το αμερικάνικο δικαστικό σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό από το ισχύον σύστημα στην Κύπρο γι’ αυτό και ορισμένα νομικά εργαλεία που θα μπορούσαν να τύχουν αξιοποίησης στις ΗΠΑ, εδώ δεν είναι δυνατόν να τεθούν σε δικαστικές αίθουσες. Αυτό που αναμένεται είναι πως άμεσα θα δοθούν κάποιες ενδείξεις από τα υπάρχοντα δεδομένα και οι ειδικοί θα προσπαθήσουν να ετοιμάσουν το προφίλ της «Σάντης» συν το συμπέρασμά τους για την όλη υπόθεση.

Στο μεταξύ, λόγω των ισχυρισμών που προβλήθηκαν τόσο από τον Μακάριο Δρουσιώτη όσο και από τον Στέλιο Ορφανίδη, οι ανακριτές θα ζητήσουν τη δικαστική συνδρομή τριών χωρών, ώστε να εξακριβωθούν τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι θα σταλούν αιτήματα για παροχή στοιχείων από την Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Από την Ελλάδα το αίτημα θα αφορά στην εμπλοκή των δύο ονομάτων που έχουν αναφερθεί στα μηνύματα τα οποία έδωσε στην Αστυνομία ή και στη δημοσιότητα ο Μ. Δρουσιώτης (το ένα αφορά στον Γιώργο Μυλωνάκη ο οποίος βρίσκεται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική).

Από τη Γερμανία θα ζητηθεί η βοήθεια για να φανεί μέσω των Αρχών της χώρας κατά πόσον η «Σάντη» εισήλθε στη χώρα τον Μάρτιο του 2021 και, μάλιστα, έμεινε σε δομή για κακοποιημένα άτομα συνοδευόμενη από το παιδί της. Ο ισχυρισμός αυτός έγινε προσπάθεια να τεκμηριωθεί με ηχητικά δεδομένα, ωστόσο, έχει καταρριφθεί αφού όλα όσα υποστηρίχθηκαν φάνηκε να μην τεκμηριώνονταν. Παράλληλα, από την έρευνα των ανακριτών που διερευνούν την υπόθεση, φάνηκε ότι η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν στην Κύπρο, εργαζόταν σε συγκεκριμένη εταιρεία, εντοπίστηκαν οι εργοδότες της και φάνηκε να μην έλειπε και, μάλιστα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, από την εταιρεία. Αυτό δείχνουν και οι δηλωμένες εισφορές της στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Στη Γαλλία θα αποταθούν οι αστυνομικές Αρχές γιατί προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι η «Σάντη» είχε φιλοξενηθεί στη Νίκαια σε έπαυλη που ανήκε στον πρώην Δικαστή ενώ ήταν 15 ετών. Παρ’ όλο που διαψεύστηκε ο ισχυρισμός αυτός που συνοδευόταν με φωτογραφία κλεμμένη από το προφίλ Κύπριας φοιτήτριας τότε, οι Αρχές θέλουν να ξεκαθαρίσουν και με τον πιο επίσημο τρόπο και αυτό το ζήτημα ώστε να μην επιδέχεται αμφισβήτησης.

Από κει και πέρα αναμένεται ότι σύντομα θα εξαχθούν τα οικονομικά δεδομένα όσων φέρονται να χρηματοδοτούσαν τη «Σάντη» μέσα από τα μηνύματα που δόθηκαν προς διερεύνηση. Στην περίπτωση που ούτε και από τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς αυτούς, τότε θα κλείσει άλλο ένα κεφάλαιο και θα καταδείξει πως όντως τα μηνύματα ήταν προϊόν κατασκευάσματος.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ανακριτές είχαν τις τελευταίες ημέρες λάβει κατάθεση από τον πατέρα του παιδιού της «Σάντης» ο οποίος έδωσε εξηγήσεις γιατί ποτέ δεν αναγνώρισε το παιδί και ουσιαστικά εξαναγκάστηκε από το Δικαστήριο.

Τέλος, εντός των επόμενων ημερών δεν αποκλείεται να κληθεί εκ νέου η 45χρονη ενώπιον των ανακριτών να δώσει λεπτομερείς απαντήσεις για όλα όσα αναφέρονται στα μηνύματα με σκοπό να τεκμηριωθούν τα όσα αναφέρει και να μην είναι απλώς μια διάψευση.

Ολοκλήρωση ερευνών το συντομότερο

Μετά τη συνάντηση με τους ειδικούς του FBI, η Αστυνομία, σε μια από τις ελάχιστες ανακοινώσεις της γύρω από την υπόθεση, ανέφερε ότι η ειδική ανακριτική ομάδα της που έχει συσταθεί για τη διερεύνηση των καταγγελιών του κ. Μάριου Δρουσιώτη, συνεχίζει τις εξετάσεις με εντατικούς ρυθμούς, προς όλες τις κατευθύνσεις. Μέχρι στιγμής έχει ληφθεί μεγάλος αριθμός καταθέσεων με τη διαδικασία να συνεχίζεται. Παράλληλα, αξιολογούνται διαρκώς στοιχεία και μαρτυρίες, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Χθες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αντιπροσωπεία του FBI, που ορίστηκε να συνδράμει στο έργο της ειδικής ανακριτικής ομάδας, ενώ, παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των δικανικών εξετάσεων των τεκμηρίων, από εμπειρογνώμονες της EUROPOL. Στόχος της Αστυνομίας είναι η ολοκλήρωση των ερευνών το συντομότερο δυνατόν.

Χθες, με νέα ανάρτησή του ο Μ. Δρουσιώτης κατηγόρησε τη ηγεσία της Αστυνομίας ότι επιχειρεί να στοχοποιήσει τον ίδιο, αντί να καταδιώξει όσους ευθύνονται για τη «λεηλασία δισεκατομμυρίων». «Ελάτε να με συλλάβετε, αλλά δεν θα με σιωπήσετε», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι κινήσεις αυτές καθοδηγούνται από το περιβάλλον του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη με στόχο τον εκφοβισμό.