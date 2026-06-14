Στα 710 ανήλθε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι αρχές της χώρας, μετά την καταγραφή 21 νέων κρουσμάτων το προηγούμενο 24ωρο.

Από αυτούς τους ασθενείς, 149 έχουν βρει τον θάνατο, με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης.

Η επιδημία του Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος, με αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και εξάπλωση σε νέες γεωγραφικές ζώνες, προειδοποίησε την Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Στη ΛΔ Κονγκό, τα συστήματα υγείας έχουν αποδυναμωθεί και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ασφάλειας, πράγμα που καθιστά την ανταπόκριση στην επιδημία «ιδιαίτερα δύσκολη», σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ωστόσο εμπειρία στη διαχείριση του Έμπολα, ιδίως στις περιοχές που πλήττονται σήμερα.

protothema.gr