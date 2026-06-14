Μια σειρά έργων πιο προσωπικού χαρακτήρα, μαζί με μελέτες και σχέδια του Γκλυν Χιουζ, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Πάφο, αποκαλύπτουν λιγότερο γνωστές πτυχές του έργου του. Παράλληλα εκτίθενται έργα που έχουν στο επικέντρό τους την ανθρώπινη φιγούρα.

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Πάφο μια έκθεση αφιερωμένη στον Ουαλό-Κύπριο καλλιτέχνη Γκλυν Χιουζ, στην γκαλερί Blue Iris. Πρόκειται μια ενότητα 30 περίπου έργων, κάτω από τον τίτλο «Γκλυν Χιουζ: Συμβολική Παρουσία». Η επιμελήτρια της έκθεσης Κατερίνα Σταύρου σημειώνει πως στο επίκεντρο της έκθεσης είναι η ανθρώπινη φιγούρα: «Μέσα από τα έργα ο θεατής θα μπορεί να παρακολουθήσει πώς εξελίχθηκε η τέχνη του Χιουζ και να δει πώς από την ρεαλιστική απεικόνιση της μορφής προχώρησε σιγά-σιγά στην αφαίρεση».

Μιλώντας για το πώς ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το έργο του καλλιτέχνη, σημειώνει: «Πριν περίπου δώδεκα χρόνια που άρχισα τη συλλογή μου με κυπριακή τέχνη, ο πρώτος πίνακας που αγόρασα ήταν του Γκλυν Χιουζ. Η τέχνη του με αγγίζει ιδιαίτερα. Ο τρόπος που χρησιμοποιεί το χρώμα και η αίσθηση μιας παιδικότητας σου αφήνει έναν καταλαγιασμό. Η δουλειά του έχει μια τρομερή ευαισθησία και ειλικρίνεια που μου αρέσει πάρα πολύ. Ως εικαστικός που είμαι, είναι σημαντικό να έχω στον χώρο μου τέχνη που με εμπνέει όπως του Γκλυν. Η επιμέλεια της έκθεσης με βοήθησε να ανακαλύψω εις βάθος τον άνθρωπο και καλλιτέχνη. Ο τελευταίος χρόνος που δουλεύω γι’ αυτή την έκθεση μου χάρισε μια όμορφη εμπειρία που θέλω να μεταφέρω και στο κοινό».

Για πρώτη φορά θα εκτεθούν έργα πιο προσωπικού χαρακτήρα. Η επιμελήτρια επισημαίνει πως ο Γκλυν Χιουζ ήταν πολύ διακριτικός σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή και την τέχνη του. Θεωρεί ότι τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι συνθήκες επιτρέπουν να εκτεθούν κάποια τολμηρά έργα τα οποία έγιναν με πολλή ευαισθησία και διακριτικότητα.

«Θα παρουσιάσουμε κάποια σκίτσα και κάποια έργα σε ένα πιο μικρό δωμάτιο, τα οποία ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει αν θα τα δει, παρόλο που δεν είναι προκλητικά. Η ελευθερία του πνεύματός του φαίνεται από τα χρώματα, τις γραμμές του και από τις θεματικές. Η σύνδεση του τοπίου με το σώμα, αλλά και η τεχνοτροπία του, ήταν πολύ προχωρημένη για την εποχή του και τα δεδομένα της Κύπρου. Η στάση ζωής του φαίνεται καθολικά σε αυτή την έκθεση μέσα από κάποια πιο προσωπικά κομμάτια. Θεωρούμε ότι τώρα είναι μια καλή στιγμή το νέο κοινό να γνωρίσει καλύτερα αυτό τον καλλιτέχνη».

Στη συζήτηση μας συμμετέχει και η εικαστικός Βάσω Χατζουλή Σεργίου, ένας άνθρωπος που γνώρισε από κοντά τον Γκλυν και το έργο του. «Λόγω της φύσης του, ήταν πολύ ανοιχτός και φιλελεύθερος για τα δεδομένα της εποχής. Αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να δημιουργήσουν μαζί με τον Χριστόφορο Σάββα την γκαλερί Απόφαση. Ήταν πρωτοποριακό και ανήσυχο πνεύμα. Ήρθε στην Κύπρο το 1950 γιατί ήθελε να ξεφύγει από τη χώρα του όπου ήταν στιγματισμένος λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Εδώ ένιωθε ελεύθερος. Του άρεσε επίσης το φως, ο ήλιος, τα χρώματα. Έζησε πολλά χρόνια στην Κύπρο και ωρίμασε σαν άνθρωπος, του έβγαινε μια ευαισθησία και μια παιδικότητα στα έργα του. Παρατηρούμε επίσης ότι προς το τέλος της ζωής του τα έργα χαρακτηρίζονται από αφαιρετικότητα. Δεν μπορούσε, υποθέτω, να επεξεργαστεί πολλά χρώματα και φιγούρες, γι’ αυτό και απλοποίησε τη δουλειά του. Είχε πάντα αδυναμία στο ανδρικό σώμα».

Για το θέμα της ομοφυλοφιλίας στην τέχνη του, η Κατερίνα Σταύρου επισημαίνει πως «στα έργα βλέπουμε μια διακριτικότητα. Δεν είναι τόσο έντονη η παρουσία του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Αυτή η διακριτικότητα δείχνει και τον χαρακτήρα του. Εστίαζε στην ανθρώπινη μορφή και στην εμπειρία της ζωής».

Σ’ ένα από τα δωμάτια της γκαλερί η επιμελήτρια επιχειρεί να δημιουργήσει μια γωνιά του καλλιτέχνη με τα βιβλιαράκια του που σχεδίαζε, τα οποία μπορεί να φυλλομετρήσει ο επισκέπτης ή ακόμη και να τα αγοράσει. «Ο Γκλυν είχε μια συνήθεια: Κάθε βράδυ έπαιρνε το sketch book και πήγαινε σε ένα καφενείο στο Καϊμακλί όπου σχεδίαζε πρόχειρα με το μολύβι του. Είχε πολλά τέτοια βιβλιαράκια. Αυτά τα προσχέδια εξελίχθηκαν σε έργα», προσθέτει η Βάσω. Και η Κατερίνα συμπληρώνει: «Μέσα από τα σκίτσα του βλέπουμε πώς παρατηρούσε ο ίδιος τη ζωή και την καθημερινότητα και πώς εξελίσσεται η απλότητα μιας στιγμής σε έργο τέχνης. Η έκθεση είναι μια διείσδυση στον τρόπο σκέψης του Γκλυν Χιουζ. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται μικρά εργάκια-σκίτσα, τα οποία φανερώνουν την τεχνοτροπία του και νέες πλευρές της καλλιτεχνικής του παραγωγής, λιγότερο γνωστές. Θέλουμε να κατανοήσει το κοινό τη σημαντικότητα της συμβολής του στην τέχνη της Κύπρου».

Μια άλλη πτυχή της ζωής και του έργου του επισημαίνει η Βάσω: «Ο Γκλυν υποστήριζε πολύ τους νέους καλλιτέχνες. Δεν έχανε έκθεση και αγόραζε έργα τους όταν μπορούσε. Έβλεπε όλες τις εκθέσεις, και όταν δεν μπορούσε οικονομικά να αγοράσει αντάλλαζε έργα μαζί τους. Γι’ αυτό έχει μια μεγάλη συλλογή με έργα άλλων καλλιτεχνών. Πίστευε και στήριζε πολύ τη νέα γενιά, και μάλιστα έγραφε άρθρα για τις εκθέσεις τους στη Cyprus Weekly».

Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις των έργων θα διατεθεί για την ενίσχυση του Ιδρύματος Glyn Hughes.

Info Πάφος, Blue Iris Gallery (26822446). Η έκθεση «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes» θα διαρκέσει ως τις 31 Ιουλίου. (Τρίτη-Παρασκευή 10:00-13:00 και 16:00-18:00, με ραντεβού).

Ελεύθερα 14.6.2026