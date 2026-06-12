Ο σπουδαίος Βρετανός ζωγράφος, σχεδιαστής και πρωτοπόρος της σύγχρονης τέχνης Ντέιβιντ Χόκνεϊ πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στο Λονδίνο στις 11 Ιουνίου 2026, σε ηλικία 88 ετών, μόλις έναν μήνα πριν συμπληρώσει τα 89 του χρόνια. Την είδηση επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποί του με επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Ο Χόκνεϊ θεωρείται μία από τις πλέον καθοριστικές μορφές της τέχνης του 20ού και του 21ου αιώνα. Με μια καριέρα που εκτεινόταν σε επτά δεκαετίες, υπήρξε ακούραστος εξερευνητής των δυνατοτήτων της εικόνας, μετακινώντας διαρκώς τα όρια ανάμεσα στη ζωγραφική, τη φωτογραφία, τη χαρακτική, τη σκηνογραφία και, αργότερα, την ψηφιακή δημιουργία.

Γεννημένος στις 9 Ιουλίου 1937 στο Μπράντφορντ της βόρειας Αγγλίας, σπούδασε στη Σχολή Τέχνης του Μπράντφορντ και στη συνέχεια στο Βασιλικό Κολέγιο Τέχνης του Λονδίνου, όπου αναδείχθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα νέα ταλέντα της βρετανικής καλλιτεχνικής σκηνής.

Η διεθνής του αναγνώριση ήρθε τη δεκαετία του 1960, όταν εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες και δημιούργησε ορισμένα από τα πιο εμβληματικά έργα της μεταπολεμικής τέχνης. Οι περίφημες πισίνες της Καλιφόρνιας, με κορυφαίο παράδειγμα το «A Bigger Splash» (1967), έγιναν συνώνυμες με το όνομά του, ενώ έργα όπως το «Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)» (1972) συγκαταλέγονται στα αριστουργήματα της σύγχρονης ζωγραφικής.

Παράλληλα, ο Χόκνεϊ υπήρξε από τους πρώτους καλλιτέχνες που μίλησαν ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία τους μέσα από το έργο τους, σε μια εποχή κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ ανδρών παρέμεναν ποινικοποιημένες στη Βρετανία. Η στάση αυτή τον κατέστησε όχι μόνο καλλιτεχνικό αλλά και κοινωνικό πρωτοπόρο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του αρνήθηκε να επαναπαυθεί στις επιτυχίες του. Πειραματίστηκε με φωτογραφικά κολάζ, ανέπτυξε θεωρίες για τη χρήση οπτικών βοηθημάτων από τους παλαιούς δασκάλους της ζωγραφικής, σχεδίασε σκηνικά για όπερες και μπαλέτα διεθνούς κύρους και, από τις αρχές του 21ου αιώνα, αγκάλιασε με ενθουσιασμό τις νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας έργα με iPhone και iPad, όταν πολλοί συνομήλικοί του παρέμεναν επιφυλακτικοί απέναντι στα ψηφιακά μέσα.

Τα τελευταία χρόνια συνέχισε να εργάζεται ακατάπαυστα. Μετά τη διαμονή του στη Νορμανδία, όπου δημιούργησε τη μνημειώδη σύνθεση «A Year in Normandie», επέστρεψε στο Λονδίνο το 2023. Το 2025 παρουσιάστηκε στο Παρίσι η μεγάλη αναδρομική έκθεση «David Hockney 25», ενώ μόλις τους τελευταίους μήνες εξέθετε νέα έργα στη βρετανική πρωτεύουσα.

Στην επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό του, οι συνεργάτες του υπογράμμισαν ότι το έργο του χαρακτηριζόταν από «τη βαθιά περιέργεια για τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, την αστείρευτη αγάπη του για τη ζωή και την αφοσίωσή του στη χαρά της δημιουργίας».

Κατά τη διάρκεια της μακράς του πορείας τιμήθηκε με κορυφαίες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Order of Merit του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ φέτος ανακηρύχθηκε Αξιωματικός της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλίας, μία από τις υψηλότερες τιμές που απονέμει η χώρα σε προσωπικότητες του πολιτισμού.

Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) (1972)

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ αφήνει πίσω τον επί χρόνια σύντροφό του Ζαν-Πιερ Γκονσάλβες ντε Λίμα, τους αδελφούς του Φίλιπ και Τζον, καθώς και μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σύγχρονη εικόνα. Από τις πισίνες της Καλιφόρνιας μέχρι τα τοπία της Νορμανδίας και τα σχέδια στο iPad, το έργο του παραμένει μια διαρκής υπενθύμιση ότι η τέχνη μπορεί να είναι ταυτόχρονα τολμηρή, καινοτόμος και βαθιά ανθρώπινη.

Πέρα από την αδιαμφισβήτητη καλλιτεχνική του επιρροή, ο Χόκνεϊ παρέμεινε μέχρι το τέλος μια ανήσυχη και αντισυμβατική προσωπικότητα. Υπερασπιζόταν με πάθος την ατομική ελευθερία, αμφισβητούσε τις βεβαιότητες της εποχής του και δεν εγκατέλειψε ποτέ τη συνήθεια του καπνίσματος, την οποία θεωρούσε μέρος της προσωπικής του απόλαυσης και ανεξαρτησίας. Οι συνεργάτες του τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο με ανεξάντλητη περιέργεια, σπάνια γενναιοδωρία και ξεχωριστό χιούμορ, που αντιμετώπιζε την τέχνη ως μια διαρκή διαδικασία ανακάλυψης.

Η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να φωτίζει την παγκόσμια τέχνη για πολλές δεκαετίες ακόμη.

hockney.com