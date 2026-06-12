Συναγερμός σήμανε στην πόλη Μίντλαντ του Τέξας, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κτίριο της περιοχής, με τις Αρχές να προχωρούν σε εκτεταμένη κινητοποίηση.

Η δήμαρχος της πόλης, Λόρι Μπλονγκ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 11 θύματα. «Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν 11 θύματα. Υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός στο σημείο» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι απόλυτα με τα θύματα και τις οικογένειές τους» πρόσθεσε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Γκρεγκ Σνόου γνωστοποίησε ότι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή άκουσαν πυροβολισμούς να προέρχονται από κτίριο στη λεωφόρο West Wall Street και προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση και ασφάλιση της περιοχής.

«Οι προσπάθειες για την επίλυση της αντιπαράθεσης με τον ένοπλο βρίσκονται σε εξέλιξη» ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αστυνομίας.

JUST IN: Police report active shooter in Midland, Texas. Officers exchanging fire pic.twitter.com/yjE9fiELrj — BNO News (@BNONews) June 12, 2026

protothema.gr