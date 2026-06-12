Έκλεισε η συζήτηση στη Βουλή με τις κοινοβουλευτικές Επιτροπές να παραμένουν 16 στον αριθμό, όπως ήταν και πριν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες όλες οι ορφανές Προεδρίες πάνε στο ΕΛΑΜ.

Τα υπόλοιπα κόμματα, ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ διατηρούν αυτές που είχαν.

Συγκεκριμένα, ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ θα πάρουν από πέντε προεδρίες και ΕΛΑΜ – ΔΗΚΟ από τρεις.

Ο ΔΗΣΥ συνεχίζει να κατέχει τις προεδρίες των Επιτροπών που είχε στην προηγούμενη θητεία δηλαδή της Εξωτερικών, Ενέργειας, Νομικών, Υγείας και Θεσμών.

Το ΑΚΕΛ διατηρεί τις προεδρίες της Εσωτερικών, Γεωργίας, Εργασίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι ορφανές που πάνε στο ΕΛΑΜ είναι οι Επιτροπές Άμυνας, Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Το ΔΗΚΟ παραμένει στην Προεδρία των Επιτροπών Οικονομικών, Ελέγχου και Παιδείας.

Υπενθυμίζεται πως τόσο οι προεδρίες, όσο και οι συνθέσεις των κοινοβουλευτικών θα τεθούν προς έγκριση στην επόμενη Ολομέλεια, που είναι προγραμματισμένη για τις 18 Ιουνίου. Στόχος είναι από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 να ξεκινήσει το νομοθετικό έργο των νέων κοινοβουλευτικών επιτροπών.