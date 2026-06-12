Αισιοδοξία ότι θα επιτευχθεί ο στόχος της σύγκλησης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό που να οδηγήσει στην ανακοίνωση της επανέναρξης των συνομιλιών, εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, για να μεταβεί σε εκδήλωση, μετά τη συνάντηση του με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ κα Ολγκίν, και ερωτηθείς τι συζήτησαν κατά τη συνάντηση τους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «συνεχίσαμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Επαναλαμβάνω ότι είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε τον στόχο του να συγκληθεί μια διευρυμένη συνάντηση, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την επανέναρξη των συνομιλιών.

Συνεχίζεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Η κα Ολγκίν θα επιστρέψει στην Κύπρο, αφότου θα έχει συναντήσεις στην Τουρκία, στην Ελλάδα, στις Βρυξέλλες.

Να σας θυμίσω ότι είχα και χθες μια πολύ καλή συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για το Κυπριακό και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη νέα προσπάθεια, αλλά και για τον γενικότερο στόχο για επίλυση του Κυπριακού.

Την άλλη βδομάδα θα είμαι στις Βρυξέλλες, θα έχω συναντήσεις ξανά και με τον κ. Κόστα και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εργαζόμαστε προς ένα και μόνο στόχο, τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών».

Ερωτηθείς αν θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη διευρυμένη συνάντηση κατά την επόμενη περιοδεία της κας Ολγκίν στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το πιο σημαντικό δεν είναι οι ημερομηνίες. Υπάρχει χρονικά ένα πλαίσιο που έχει ακουστεί εξάλλου, περί τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην ουσία. Δεν συζητήσαμε συγκεκριμένες ημερομηνίες με την κα Ολγκίν, συζητάμε επί της ουσίας».

Ερωτηθείς αν τον ανησυχεί το γεγονός ότι η Τουρκία τις τελευταίες ημέρες κλιμακώνει τη ρητορική της και συνεπώς μπορεί να άλλαξε στάση από τον Μάρτιο, όταν ήταν θετική απέναντι στον ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «καταλαβαίνω απόλυτα το ερώτημά σας, είναι απόλυτα φυσιολογικό, και είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε. Είναι κάτι το οποίο και η κα Ολγκίν θα συζητήσει τη Δευτέρα που θα βρίσκεται στην Τουρκία».

Σε ερώτηση αν στη βάση αυτής της ρητορικής από την Τουρκία το τελευταίο διάστημα, εξακολουθεί να υφίσταται ο στόχος της επανέναρξης των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «φυσικά. Αυτός είναι ο στόχος, η διασφάλιση του διαπραγματευτικού κεκτημένου. Και στο τέλος της ημέρας, επαναλαμβάνω, όλοι θα κριθούμε και από το αποτέλεσμα.

Ο Γενικός Γραμματέας ξεκίνησε μια προσπάθεια – το είπα πολλές φορές, αλλά έχει σημασία και για αυτό το επαναλαμβάνω, σχετίζεται με το ερώτημά σας- τον Μάρτιο, μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Έγινε αυτή η συνάντηση. Βρεθήκαμε στις Βρυξέλλες και ξεκίνησε από τότε αυτή η προσπάθεια. Αν δεν καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια, κάποιος θα πρέπει να ευθύνεται. Αλλά δεν πηγαίνω σε αυτό. Ούτε θα εμπλακώ ούτε θέλω ούτε ευελπιστώ να προκύψει ένα τέτοιο παιχνίδι επίρριψης ευθυνών. Από αυτά που συζητούμε είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να φτάσουμε στον στόχο της διευρυμένης διάσκεψης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών».

Ερωτηθείς πότε θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το Εθνικό Συμβούλιο έχει συγκληθεί, αφού επιστρέψω από τις Βρυξέλλες, για τη Δευτέρα, 22 του μηνός».

Κληθείς να πει αν θα υπάρχει στο Εθνικό Συμβούλιο εκπροσώπηση από τα νέα κοινοβουλευτικά κόμματα Άλμα και Άμεση Δημοκρατία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχουν προσκληθεί όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά την ίδια στιγμή θα ενημερώνω και τους αρχηγούς των κομμάτων που δεν είναι στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ήταν προηγουμένως στο Εθνικό Συμβούλιο.

Είμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία, θέλω να κινηθούμε συλλογικά. Ευελπιστώ να επιτευχθεί αυτός ο στόχος της συλλογικότητας και δεν θεωρώ ότι οποιοσδήποτε είναι ενάντια στην επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, πέραν από κάποια κόμματα τα οποία έχουν ξεκάθαρες τοποθετήσεις σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο.

Θέλω να χαιρετίσω – ήταν ένας στόχος που θέσαμε από την αρχή – αυτή την ενισχυμένη εμπλοκή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Οι επόμενες των ημερών, οι επόμενες εβδομάδες μέχρι την επιστροφή της κας Ολγκίν στην Κύπρο είναι καθοριστικής σημασίας».