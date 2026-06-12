Χωρίς θετική κατάληξη ολοκληρώθηκε η συνάντηση των κατοίκων της πρώτης φάσης του οικιστικού έργου «Άδωνις» με εκπροσώπους της ΑΗΚ στο Δημαρχείο Πολεμιδιών, έπειτα από τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το ζήτημα των πυλώνων υψηλής τάσης στα Πάνω Πολεμίδια.

Με τη χρήση χαρτών και τοπογραφικών σχεδίων, οι εκπρόσωποι της ΑΗΚ εξήγησαν τη διαδικασία που αναμένεται να ακολουθηθεί, ακούγοντας παράλληλα τις έντονες ανησυχίες των κατοίκων. Παρουσίασαν επίσης χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των έργων, τα οποία περιλαμβάνουν ως προσωρινή λύση τη μετακίνηση του ενός πυλώνα που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από κατοικίες, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο προβλέπεται η υπογειοποίηση της γραμμής ηλεκτρικής μεταφοράς. Όπως αναφέρθηκε, η υλοποίηση του τελικού σχεδιασμού απαιτεί τη συνεργασία και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και την εγγραφή νέου δρόμου.

Ωστόσο, οι κάτοικοι εμφανίστηκαν δυσαρεστημένοι από τις εξηγήσεις που έλαβαν.

Η κάτοικος της περιοχής, Μαρίνα Θεοδώρου, δήλωσε:

«Είχαμε μια σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο Πολεμιδιών. Ακούσαμε τις απόψεις της ΑΗΚ και έγινε ανταλλαγή απόψεων, όμως φεύγουμε χωρίς να είμαστε ευχαριστημένοι ή ικανοποιημένοι.

Μας είπαν ότι ο πυλώνας που βρίσκεται μόλις 29 μέτρα από τα σπίτια μας θα μετακινηθεί σε περίπου έξι μήνες και ότι οι νέοι πυλώνες αποτελούν έναν ενδιάμεσο σχεδιασμό, ο οποίος θα απομακρυνθεί σε πέντε με έξι χρόνια. Πιστεύουμε όμως ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα θα παραταθεί.

Αυτά δεν είναι όσα συζητήθηκαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν γνωρίζουμε με ποιον επικοινώνησε ο Πρόεδρος για να μας δοθούν οι διαβεβαιώσεις ότι οι πυλώνες θα απομακρυνθούν. Σίγουρα δεν μας είχε αναφερθεί ότι αυτό θα γίνει σε πέντε ή έξι χρόνια.

Μέχρι τότε τα παιδιά μας θα έχουν μεγαλώσει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να παρουσιαστούν προβλήματα υγείας λόγω της έκθεσής μας στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για να ληφθούν μέτρα.

Επόμενο βήμα μας είναι να επιδιώξουμε νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.»

Από την πλευρά της ΑΗΚ, η εκπρόσωπος Τύπου Χριστίνα Παπαδοπούλου ανέφερε:

«Ο τελικός σχεδιασμός προβλέπει τη μετακίνηση αυτού του τμήματος της γραμμής μεταφοράς σε βορειότερο σημείο, περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά από τη σημερινή του θέση, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στις κατοικίες.

Ως προσωρινή λύση και προς όφελος των κατοίκων, η ΑΗΚ θα προχωρήσει στη μετακίνηση μέρους της υφιστάμενης γραμμής που διέρχεται πάνω από τα σπίτια τους. Η γραμμή θα μετακινηθεί περίπου 80 μέτρα πιο μακριά, ως πρώτο στάδιο, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις που σχετίζονται με τη διάνοιξη συγκεκριμένου δρόμου και τη συμμετοχή άλλων αρμόδιων Αρχών.

Μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, η ΑΗΚ θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς στην πλήρη αποξήλωση της υφιστάμενης γραμμής και στην εγκατάσταση της νέας, μεγάλο μέρος της οποίας θα είναι υπογειοποιημένο.

Για να καθησυχαστούν οι ανησυχίες των κατοίκων, θα ζητήσουμε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να πραγματοποιήσει μετρήσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων τόσο στην υφιστάμενη όσο και στη νέα προσωρινή γραμμή. Παρότι η μετακίνηση μπορεί να φαίνεται μικρή, οι μετρήσεις δείχνουν σημαντική διαφορά στα επίπεδα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Στόχος μας είναι η προστασία των κατοίκων της περιοχής. Το πρώτο τμήμα της γραμμής αναμένεται να αφαιρεθεί στις αρχές του επόμενου έτους, ενώ η πλήρης απομάκρυνση του συγκεκριμένου τμήματος προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2027.»