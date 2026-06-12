Είδαμε και πάθαμε να απεγκλωβιστούμε από το ρουσφέτι στις αποστολές ασθενών στο εξωτερικό, τώρα δυστυχώς αρχίσαμε να το βλέπουμε στην καταβολή των επιδομάτων για τους συνοδούς ασθενών. Έκαναν 11 μήνες λέει να καταβάλουν σε οικογένεια το ποσό που έπρεπε να πάρει και το κατέβαλαν μετά την παρέμβαση βουλευτή.

Σίγουρα δεν φταίει ο βουλευτής και βεβαίως δεν φταίει σε τίποτα η οικογένεια. Είναι απαράδεκτο να υποχρεώνονται οι πολίτες να καταφεύγουν σε τέτοιες λύσεις όταν βρίσκονται στην ανάγκη. Το αρμόδιο Τμήμα θέλει ενίσχυση στη στελέχωσή του. Άντε να δούμε, αν θα προσληφθούν οι δύο επιπρόσθετοι λειτουργοί, και άντε να δούμε τι θα γίνει όταν προσληφθούν.

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