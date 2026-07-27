Ο τυφώνας Noul εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα την Κυριακή, 26 Ιουλίου, αφού έπληξε τις νότιες ακτές της Κίνας και κινήθηκε προς την ενδοχώρα, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

Στο Χονγκ Κονγκ, οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, με περίπου 360 επιβατικές πτήσεις να ακυρώνονται στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης.

Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δέχθηκε δεκάδες κλήσεις όταν σκαλωσιές πολυώροφου κτιρίου κατέρρευσαν στην οδό Cheung Sha Wan εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν από το Σάββατο. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

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protothema.gr