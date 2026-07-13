Σοβαρές πλημμύρες έπληξαν την επαρχία Χεμπέι στη βόρεια Κίνα και την επαρχία Λιαονίνγκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα δρόμοι να βυθιστούν στα νερά και αυτοκίνητα να παρασυρθούν, ενώ άνθρωποι κολυμπούσαν στις πλημμυρισμένες γειτονιές, σύμφωνα με βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ύψος των υδάτων ξεπέρασε τα δύο μέτρα σε δρόμους της Κουαντσένγκ, μιας κομητείας στη Χεμπέι, σύμφωνα με ανάρτηση κατοίκου που αναμεταδόθηκε από τα τοπικά επίσημα μέσα ενημέρωσης. Στην Κουαντσένγκ ζουν περίπου 240.000 άνθρωποι και βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Λουάν. Σε βίντεο φαίνονται αυτοκίνητα να συγκρούονται μεταξύ τους στην Κουαντσένγκ καθώς παρασύρονται από τα νερά.

Devastating footage of a severe flash flood completely overwhelming Kuancheng Manchu Autonomous County in Chengde, Hebei, China, last night.



Watch as the powerful current sweeps away cars as if they were toys. pic.twitter.com/XPMp6W1y4K July 13, 2026

Οι πλημμύρες προκλήθηκαν αφότου ο τυφώνας Μπάβι, η ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει την ηπειρωτική Κίνα φέτος, έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις στις ανατολικές ακτές και ισχυρούς ανέμους στις πυκνοκατοικημένες πόλεις της περιοχής, θέτοντας σε δοκιμασία τις ικανότητες της χώρας να αντιμετωπίσει ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η καταιγίδα θα φέρει καταρρακτώδεις βροχές στις επαρχίες Τζιλίν, Λιαονίνγκ, Χεμπέι, Σαντόνγκ, Τζιανγκσού και Ανχούι, επιτείνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από βροχοπτώσεις.

Περίπου 1.800 κάτοικοι χωριού στην Κουαντσένγκ είχαν αποκλειστεί στα σπίτια τους, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ οι αρχές δήλωσαν ότι η μετεγκατάσταση κατοίκων είναι η βασική τους προτεραιότητα. Στη Λιαονίνγκ, οι αρχές εξέδωσαν ‘κόκκινο’ συναγερμό για ξαφνικές πλημμύρες, κάνοντας λόγο για πολύ υψηλό κίνδυνο.

Σε βίντεο στο RedNote, που στην Κίνα είναι γνωστό ως Xiaohongshu, φαίνεται ένας άνθρωπος να κολυμπά σε πλημμυρισμένο δρόμο στη Σενγιάνγκ, της Λιαονίνγκ, με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στην άκρη του δρόμου να έχουν βυθιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά στο νερό. Σε άλλο βίντεο ένας κάτοικος κινείται με σανίδα SUP στους πλημμυρισμένους δρόμους.

Πολλά δρομολόγια τρένων στη Σενγιάνγκ ανεστάλησαν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η China Railway, καθώς επηρεάστηκαν περισσότερα από 30 σιδηροδρομικά τμήματα. Σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων στη βορειοανατολική επαρχία Τζιλίν, έχουν επίσης κλείσει τα σχολεία.

protothema.gr