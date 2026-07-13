Την κατηγορηματική καταδίκη της για κάθε παράνομη ενέργεια από εργολάβους ή επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου εκφράζει η ΟΣΕΟΚ, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των εργαζομένων και η τήρηση της νομοθεσίας.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, σε συνεργασία με τις συντεχνίες και το Υπουργείο Εργασίας, έχει συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ρυθμισμένου πλαισίου απασχόλησης, το οποίο οφείλουν να εφαρμόζουν όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου.

Όπως αναφέρει, όσοι παραβιάζουν τους προβλεπόμενους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα και ανταποκρίνονται με συνέπεια στις υποχρεώσεις τους.

Σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού

Η ΟΣΕΟΚ αναγνωρίζει, την ίδια ώρα, ότι η κατασκευαστική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, αρκετές επιχειρήσεις δυσκολεύονται ή αδυνατούν να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις λόγω των ελλείψεων που καταγράφονται στην αγορά εργασίας.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ζητεί τη λήψη μόνιμων και ουσιαστικών μέτρων από την πολιτεία, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες του κλάδου αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από την ενίσχυση της διαθέσιμης εργατικής δύναμης.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι έχουν επιταχυνθεί και βελτιωθεί οι σχετικές διαδικασίες από το αρμόδιο υπουργείο, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις.

«Δεν αποτελεί άλλοθι»

Η ΟΣΕΟΚ διευκρινίζει ότι η έλλειψη προσωπικού δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για παραβίαση της νομοθεσίας ή για πρακτικές που πλήττουν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Τονίζει επίσης ότι παράνομες πρακτικές υπονομεύουν τον υγιή ανταγωνισμό και την αξιοπιστία της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Η Ομοσπονδία δηλώνει ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία της με την πολιτεία, τις συντεχνίες και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας, της προστασίας των εργαζομένων και της βιώσιμης λειτουργίας του κλάδου.