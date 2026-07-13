Ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένας βίσονας του επιτέθηκε στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν, στο Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ.

Η στιγμή της επίθεσης καταγράφηκε σε βίντεο στο οποίο φαίνεται ο μεγαλόσωμος βίσονας να βόσκει κοντά σε ένα τραπέζι πικνίκ, ενώ ο ηλικιωμένος και ο εγγονός του βρίσκονται σε απόσταση περίπου 90 μέτρων από το ζώο. Οι δύο τους είχαν σταματήσει για να φωτογραφίσουν τον βίσονα, ο οποίος εκείνη τη στιγμή κυλιόταν στο χώμα. Λίγο αργότερα, το ζώο άρχισε να τρέχει μέσα από το δάσος, αναγκάζοντας τον άνδρα να απομακρυνθεί πανικόβλητος. Αρχικά φάνηκε να εκτονώνει την επιθετικότητά του σε ένα μικρό δέντρο. Ωστόσο, ο βίσονας στράφηκε ξανά προς τον ηλικιωμένο, τον πρόλαβε και τον χτύπησε με το κεφάλι, εκσφενδονίζοντάς τον σχεδόν 2,5 μέτρα στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Βίντεο από την επίθεση του βίσονα στον ηλικιωμένο:

Το περιστατικό κατέγραψε ο φωτογράφος Μάικ Μακ Λίοντ, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή για να φωτογραφίσει ζώα. Όπως δήλωσε στην Cowboy State Daily, αρχικά προσπαθούσε να απαθανατίσει την επιθετική συμπεριφορά του βίσονα, χωρίς να περιμένει ότι ακολούθησε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζώο είχε προηγουμένως κινηθεί απειλητικά προς μια ομάδα παιδιών, τα οποία κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως, πριν στραφεί προς τον παππού.

Ο Μακ Λίοντ, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν ως φωτογράφος μάχης στον στρατό, δήλωσε ότι «έβλεπε τι ερχόταν». Ανέφερε ότι ο βίσονας χτύπησε τον άνδρα με το αριστερό του κέρατο στο ισχίο και τον εκσφενδόνισε στον αέρα. Φοβούμενος ότι θα ακολουθούσε νέα επίθεση ενώ το θύμα βρισκόταν στο έδαφος, σταμάτησε να καταγράφει το περιστατικό και έτρεξε προς το ζώο φωνάζοντας δυνατά για να του αποσπάσει την προσοχή. Αρκετοί άλλοι περαστικοί έκαναν το ίδιο, με αποτέλεσμα ο βίσονας να απομακρυνθεί.

Στη συνέχεια, οι αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματία, ενώ στο σημείο έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Γέλοουστοουν. Σύμφωνα με τον Μακ Λίοντ, ο ηλικιωμένος παραπονιόταν για έντονους πόνους στο πόδι και στο ισχίο, χωρίς να διακρίνονται εμφανή εξωτερικά τραύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.

iefimerida.gr