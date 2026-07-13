Νέα ερωτήματα για τη λειτουργία των χορηγικών προγραμμάτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού θέτει το Θέατρο Versus, με αφορμή τον αποκλεισμό της πρότασής του από το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης.

Σε εκτενή ανακοίνωσή του ζητά πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης, αναλυτική αιτιολόγηση της απόρριψης και εξηγήσεις για τις αλλαγές στους όρους των σχεδίων, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη του προς την πολιτική και τη διοικητική ηγεσία του Υφυπουργείου.

Το Versus χαρακτηρίζει απαράδεκτη την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, σημειώνοντας ότι οι εγκεκριμένες παραγωγές καλούνται πλέον να οργανωθούν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, παρότι απαιτούν μήνες προετοιμασίας, πρόβες, συμβάσεις, τεχνικό σχεδιασμό και συνεννόηση με τις κοινότητες όπου θα παρουσιαστούν.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι σχεδόν κάθε χρόνο μεταβάλλονται όροι, περιορισμοί και κριτήρια συμμετοχής στα σχέδια του Υφυπουργείου, γεγονός που –όπως αναφέρει– δημιουργεί αβεβαιότητα στους πολιτιστικούς φορείς και γεννά ερωτήματα ως προς τη σταθερότητα και τη διαφάνεια του πλαισίου χρηματοδότησης.

Το θέατρο ζητά, μεταξύ άλλων, να του γνωστοποιηθεί η αναλυτική βαθμολογία της πρότασής του, το σκεπτικό της αξιολόγησης, η σύνθεση και τα προσόντα της αρμόδιας επιτροπής, καθώς και πλήρης αιτιολόγηση των αλλαγών που έγιναν στους όρους του σχεδίου σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Εισηγείται ακόμη τη θέσπιση ουσιαστικής διαδικασίας ένστασης και τη δημοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων για την αξιολόγηση, με τρόπο που να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας.

Η ανακοίνωση στρέφεται τόσο προς την πολιτική όσο και προς τη διοικητική ηγεσία του Υφυπουργείου, αποδίδοντας ευθύνες στην Υφυπουργό Πολιτισμού και στον Γενικό Διευθυντή για τον τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων και καλώντας τους να τοποθετηθούν δημόσια για τις καθυστερήσεις και τη λειτουργία του συστήματος.

Η παρέμβαση του Versus προστίθεται σε μια σειρά δημόσιων αντιδράσεων που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες από πολιτιστικούς φορείς, οι οποίοι κάνουν λόγο για καθυστερήσεις, διοικητικές δυσλειτουργίες και δυσχέρειες στον προγραμματισμό των δράσεών τους.