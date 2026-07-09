Έπειτα από πολύμηνη αναμονή, το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τελικά τα αποτελέσματα του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης (ΠΠΑ) για το 2026, το οποίο ενισχύει φέτος 40 παραγωγές με συνολικό ποσό €461.080, αυξημένο κατά 62% σε σχέση με την περσινή διοργάνωση.

Η ανακοίνωση έρχεται στα μέσα Ιουλίου, σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένες από τις δράσεις που είχαν υποβληθεί προς χρηματοδότηση θα μπορούσαν ήδη να βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, το Υφυπουργείο δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει το αναλυτικό πρόγραμμα ούτε τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων, περιοριζόμενο να αναφέρει ότι αυτές θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Στο φετινό πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 80 αιτήσεις – δύο από κοινοτικά συμβούλια, 25 από φορείς και 53 από φυσικά πρόσωπα – ενώ εγκρίθηκαν 40 παραγωγές, έναντι 22 το 2025. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, στόχος του θεσμού είναι η μεταφορά ποιοτικών πολιτιστικών δράσεων στις κοινότητες της υπαίθρου, μέσα από εκδηλώσεις μουσικής, θεάτρου, σύγχρονου χορού, εικαστικών, ποίησης και παραδοσιακού πολιτισμού.

Όπως σημειώνεται, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει νέες μορφές δράσεων, όπως διαδραστικά εργαστήρια και θεματικούς περιπάτους, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται η χρηματοδότηση μέτρων προσβασιμότητας και συμπερίληψης, όπως υπηρεσίες διερμηνείας και υποδομές για άτομα με αναπηρίες.

Την αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποίησε πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τη Νάντια Στυλιανού, την Ιλιάνα Κουλαφέτη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Ανδρέα Κιτρομηλίδη, τη μουσικολόγο Μαριάννα Γαλίδη και τη Πετρούλλα Χατζηττοφή.

Στις προτάσεις που εξασφάλισαν χρηματοδότηση περιλαμβάνονται δράσεις από όλους τους καλλιτεχνικούς τομείς, με μουσικές παραγωγές, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικά εργαστήρια, σύγχρονο χορό, θέατρο σκιών και δράσεις παραδοσιακού πολιτισμού που θα παρουσιαστούν σε κοινότητες σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η αύξηση του προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων παραγωγών αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη. Ωστόσο, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα μέσα Ιουλίου αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το κατά πόσο ο χρόνος που απομένει επαρκεί για τον ομαλό προγραμματισμό και την υλοποίηση όλων των δράσεων.

Δείτε πιο κάτω αναλυτικά τον πίνακα με τις 40 παραγωγές που επιχορηγούνται:

# Αιτητής Τίτλος Τομέας Βαθμ. Χορηγία (€)
1Ελένη ΠαπαχριστοφόρουΠαράσταση Θεάτρου Σκιών «Μια Βαλίτσα Κύπρος» και βιωματικό εργαστήρι κατασκευής φιγούραςΠαραδοσιακός Πολιτισμός95,623.925
2The Stories Nest LtdΠου στόμα σε στόμα – Η ΤριανταφυλλένιαΠαραδοσιακός Πολιτισμός95,373.350
3Ελένη Παπαχριστοφόρου ΚουσιάππαΚύπρος: Ταξίδι στην Παράδοση μαςΠαραδοσιακός Πολιτισμός94,543.140
4MEGADENCEΕξερευνώντας την Κατοίκηση και την Εγκατάλειψη στην Κοιλάδα του ΔιαρίζουΠαραδοσιακός Πολιτισμός93,872.000
5Χρήστος ΦιλίππουΤο Τρίχορδο ΤαξίδιΜουσική92,7919.989
6M.Y.MYMUSICΤο ελληνικό σαξόφωνοΜουσική91,5414.600
7Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Γεωργίου (Σιλίκου)Αέναη πάλη καλού και κακούΕικαστικά91,4420.000
8Ελένη ΦιλίππουΦύση, ήλιος και κυανοτυπία στο χωριόΕικαστικά91,222.250
9ΣΕΛΑΣΦΡΕΑΡΣύγχρονος Χορός91,0211.294
10Πολιτιστικός & Χορευτικός Όμιλος Λεμεσού ΔΙΟΝΥΣΟΣΜουσικοί Διάλογοι ΠαράδοσηςΠαραδοσιακός Πολιτισμός90,8410.000
11Κωνσταντίνα Νίινα ΑχιλλέωςΖωγραφικές περιηγήσεις με το Troodos Art ClubΕικαστικά90,651.150
12Βαρβάρα ΧριστοφήΔον Κιχώτης: Μια ιστορία σε τραγούδιαΜουσική90,5910.650
13Στέλιος ΠαπαμιχαήλΘκυό Στάλες στο ΧώμανΜουσική90,4710.802
14Side Effect ProductionsΕργαστήριο ΜνήμηςΘέατρο90,4310.400
15MUSIC MOMENTS CULTUREΤο Άρωμα του ΓιασεμιούΜουσική90,2615.900
16Αναστασία ΒορκάΤο πιο λαμπρό αστέρι: 30 χρόνια χωρίς την ΑλίκηΜουσική90,094.890
17Τερέζα ΓιωργαλλήΤζιβέρτια: Ζωντανές ΔομέςΕικαστικά89,686.000
18Σωματείο Υπόγεια ΣκηνήΤο Τικ, Το Τακ και Το ΤιΣύγχρονος Χορός89,5713.050
19Rose Productions LtdΚάτοικος ΚηφισιάςΘέατρο89,4519.590
20C.C.O Chamber Cyprus OrchestraΗχοχρώματα Μνήμης: Διάλογοι Πέρα από τον ΧρόνοΜουσική88,9515.200
21Κιθαριστική Ορχήστρα ΚύπρουΣυναυλία Ευάγορα ΚαραγιώργηΜουσική88,6712.825
22Αντριάνα Γεμέττα ΚεδαρίτηΚαλλιτεχνικές Διαδρομές στις ΚέδαρεςΕικαστικά88,6415.280
23Κ.Σ. ΠαραμύθαςΆρχισαν τα όργανα – Αφιέρωμα στον Αλέκο ΣακελλάριοΜουσική88,0519.703
24Ντενίζ ΑραούζουΎλη και ΚοινότηταΕικαστικά87,6919.985
25Εκκλησιαστική Χορωδία «Ρωμανός ο Μελωδός»«Άδουσα εικόν» – Μουσική περιήγηση σε ναούς-μνημεία της UNESCOΜουσική87,5913.730
26Κυριάκος ΚώσταCINEMA in CONCERTΜουσική87,1713.000
27Δημήτρης ΦανήςΠου ‘ναι τα χρόνια – Αφιέρωμα στον Σταύρο ΚουγιουμτζήΜουσική86,9917.220
28Maria AndreouΣτο Φως του ΦεγγαριούΜουσική86,515.650
29Ανδρεανή ΠαναγίδηStitched into the LandscapeΕικαστικά86,4011.550
30Πολιτιστικός Σύνδεσμος ΜουσικόραμαΑφιέρωμα στον Μάνο ΛοΐζοΜουσική85,9314.360
31Κωνσταντίνος ΜακαρίτηςΣτην Αρχή των ΤραγουδιώνΜουσική85,674.220
32Άγις ΠαΐκοςΘεατρική παράσταση «Αχ! Αυτή η γυναίκα μου»Θέατρο85,1620.000
33Δημήτρης ΦανήςΣωτηρία ΜπέλλουΜουσική85,0917.220
34Ροδούλα ΠαναγίδουΠαιδική μουσική παράσταση «Ποντικοπεριπέτειες»Μουσική84,994.920
35Πολιτιστική Κίνηση ΣυναπάντημαΝήσος τις εστίΜουσική84,984.000
36Κωνσταντίνα ΦελλάΡεμπέτικο – Παγκόσμια Πολιτιστική ΚληρονομιάΜουσική84,929.550
37Εύα ΚαλομοίρηΝεφέλες του Αριστοφάνη – Μουσικοθεατρική παράσταση για κοινότητεςΘέατρο84,4315.200
38ΜΤΤ Μεσαιωνική ΡηγαίναΤ’ ΑχνάριαΜουσική84,2719.789
39Άννα Μοσφίλη«Φωνή Χορδών» – Η Κύπρος τραγουδά με μαντολίνα και λαούταΜουσική84,2314.048
40Χρίστος ΠέτρουΤης θάλασσας και του θέρουςΜουσική84,1710.650