Έπειτα από πολύμηνη αναμονή, το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τελικά τα αποτελέσματα του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης (ΠΠΑ) για το 2026, το οποίο ενισχύει φέτος 40 παραγωγές με συνολικό ποσό €461.080, αυξημένο κατά 62% σε σχέση με την περσινή διοργάνωση.
Η ανακοίνωση έρχεται στα μέσα Ιουλίου, σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένες από τις δράσεις που είχαν υποβληθεί προς χρηματοδότηση θα μπορούσαν ήδη να βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, το Υφυπουργείο δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει το αναλυτικό πρόγραμμα ούτε τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων, περιοριζόμενο να αναφέρει ότι αυτές θα ανακοινωθούν προσεχώς.
Στο φετινό πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 80 αιτήσεις – δύο από κοινοτικά συμβούλια, 25 από φορείς και 53 από φυσικά πρόσωπα – ενώ εγκρίθηκαν 40 παραγωγές, έναντι 22 το 2025. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, στόχος του θεσμού είναι η μεταφορά ποιοτικών πολιτιστικών δράσεων στις κοινότητες της υπαίθρου, μέσα από εκδηλώσεις μουσικής, θεάτρου, σύγχρονου χορού, εικαστικών, ποίησης και παραδοσιακού πολιτισμού.
Όπως σημειώνεται, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει νέες μορφές δράσεων, όπως διαδραστικά εργαστήρια και θεματικούς περιπάτους, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται η χρηματοδότηση μέτρων προσβασιμότητας και συμπερίληψης, όπως υπηρεσίες διερμηνείας και υποδομές για άτομα με αναπηρίες.
Την αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποίησε πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τη Νάντια Στυλιανού, την Ιλιάνα Κουλαφέτη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Ανδρέα Κιτρομηλίδη, τη μουσικολόγο Μαριάννα Γαλίδη και τη Πετρούλλα Χατζηττοφή.
Στις προτάσεις που εξασφάλισαν χρηματοδότηση περιλαμβάνονται δράσεις από όλους τους καλλιτεχνικούς τομείς, με μουσικές παραγωγές, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικά εργαστήρια, σύγχρονο χορό, θέατρο σκιών και δράσεις παραδοσιακού πολιτισμού που θα παρουσιαστούν σε κοινότητες σε ολόκληρη την Κύπρο.
Η αύξηση του προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων παραγωγών αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη. Ωστόσο, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα μέσα Ιουλίου αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το κατά πόσο ο χρόνος που απομένει επαρκεί για τον ομαλό προγραμματισμό και την υλοποίηση όλων των δράσεων.
Δείτε πιο κάτω αναλυτικά τον πίνακα με τις 40 παραγωγές που επιχορηγούνται:
|#
|Αιτητής
|Τίτλος
|Τομέας
|Βαθμ.
|Χορηγία (€)
|1
|Ελένη Παπαχριστοφόρου
|Παράσταση Θεάτρου Σκιών «Μια Βαλίτσα Κύπρος» και βιωματικό εργαστήρι κατασκευής φιγούρας
|Παραδοσιακός Πολιτισμός
|95,62
|3.925
|2
|The Stories Nest Ltd
|Που στόμα σε στόμα – Η Τριανταφυλλένια
|Παραδοσιακός Πολιτισμός
|95,37
|3.350
|3
|Ελένη Παπαχριστοφόρου Κουσιάππα
|Κύπρος: Ταξίδι στην Παράδοση μας
|Παραδοσιακός Πολιτισμός
|94,54
|3.140
|4
|MEGADENCE
|Εξερευνώντας την Κατοίκηση και την Εγκατάλειψη στην Κοιλάδα του Διαρίζου
|Παραδοσιακός Πολιτισμός
|93,87
|2.000
|5
|Χρήστος Φιλίππου
|Το Τρίχορδο Ταξίδι
|Μουσική
|92,79
|19.989
|6
|M.Y.MYMUSIC
|Το ελληνικό σαξόφωνο
|Μουσική
|91,54
|14.600
|7
|Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Γεωργίου (Σιλίκου)
|Αέναη πάλη καλού και κακού
|Εικαστικά
|91,44
|20.000
|8
|Ελένη Φιλίππου
|Φύση, ήλιος και κυανοτυπία στο χωριό
|Εικαστικά
|91,22
|2.250
|9
|ΣΕΛΑΣ
|ΦΡΕΑΡ
|Σύγχρονος Χορός
|91,02
|11.294
|10
|Πολιτιστικός & Χορευτικός Όμιλος Λεμεσού ΔΙΟΝΥΣΟΣ
|Μουσικοί Διάλογοι Παράδοσης
|Παραδοσιακός Πολιτισμός
|90,84
|10.000
|11
|Κωνσταντίνα Νίινα Αχιλλέως
|Ζωγραφικές περιηγήσεις με το Troodos Art Club
|Εικαστικά
|90,65
|1.150
|12
|Βαρβάρα Χριστοφή
|Δον Κιχώτης: Μια ιστορία σε τραγούδια
|Μουσική
|90,59
|10.650
|13
|Στέλιος Παπαμιχαήλ
|Θκυό Στάλες στο Χώμαν
|Μουσική
|90,47
|10.802
|14
|Side Effect Productions
|Εργαστήριο Μνήμης
|Θέατρο
|90,43
|10.400
|15
|MUSIC MOMENTS CULTURE
|Το Άρωμα του Γιασεμιού
|Μουσική
|90,26
|15.900
|16
|Αναστασία Βορκά
|Το πιο λαμπρό αστέρι: 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη
|Μουσική
|90,09
|4.890
|17
|Τερέζα Γιωργαλλή
|Τζιβέρτια: Ζωντανές Δομές
|Εικαστικά
|89,68
|6.000
|18
|Σωματείο Υπόγεια Σκηνή
|Το Τικ, Το Τακ και Το Τι
|Σύγχρονος Χορός
|89,57
|13.050
|19
|Rose Productions Ltd
|Κάτοικος Κηφισιάς
|Θέατρο
|89,45
|19.590
|20
|C.C.O Chamber Cyprus Orchestra
|Ηχοχρώματα Μνήμης: Διάλογοι Πέρα από τον Χρόνο
|Μουσική
|88,95
|15.200
|21
|Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου
|Συναυλία Ευάγορα Καραγιώργη
|Μουσική
|88,67
|12.825
|22
|Αντριάνα Γεμέττα Κεδαρίτη
|Καλλιτεχνικές Διαδρομές στις Κέδαρες
|Εικαστικά
|88,64
|15.280
|23
|Κ.Σ. Παραμύθας
|Άρχισαν τα όργανα – Αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελλάριο
|Μουσική
|88,05
|19.703
|24
|Ντενίζ Αραούζου
|Ύλη και Κοινότητα
|Εικαστικά
|87,69
|19.985
|25
|Εκκλησιαστική Χορωδία «Ρωμανός ο Μελωδός»
|«Άδουσα εικόν» – Μουσική περιήγηση σε ναούς-μνημεία της UNESCO
|Μουσική
|87,59
|13.730
|26
|Κυριάκος Κώστα
|CINEMA in CONCERT
|Μουσική
|87,17
|13.000
|27
|Δημήτρης Φανής
|Που ‘ναι τα χρόνια – Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή
|Μουσική
|86,99
|17.220
|28
|Maria Andreou
|Στο Φως του Φεγγαριού
|Μουσική
|86,51
|5.650
|29
|Ανδρεανή Παναγίδη
|Stitched into the Landscape
|Εικαστικά
|86,40
|11.550
|30
|Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μουσικόραμα
|Αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο
|Μουσική
|85,93
|14.360
|31
|Κωνσταντίνος Μακαρίτης
|Στην Αρχή των Τραγουδιών
|Μουσική
|85,67
|4.220
|32
|Άγις Παΐκος
|Θεατρική παράσταση «Αχ! Αυτή η γυναίκα μου»
|Θέατρο
|85,16
|20.000
|33
|Δημήτρης Φανής
|Σωτηρία Μπέλλου
|Μουσική
|85,09
|17.220
|34
|Ροδούλα Παναγίδου
|Παιδική μουσική παράσταση «Ποντικοπεριπέτειες»
|Μουσική
|84,99
|4.920
|35
|Πολιτιστική Κίνηση Συναπάντημα
|Νήσος τις εστί
|Μουσική
|84,98
|4.000
|36
|Κωνσταντίνα Φελλά
|Ρεμπέτικο – Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά
|Μουσική
|84,92
|9.550
|37
|Εύα Καλομοίρη
|Νεφέλες του Αριστοφάνη – Μουσικοθεατρική παράσταση για κοινότητες
|Θέατρο
|84,43
|15.200
|38
|ΜΤΤ Μεσαιωνική Ρηγαίνα
|Τ’ Αχνάρια
|Μουσική
|84,27
|19.789
|39
|Άννα Μοσφίλη
|«Φωνή Χορδών» – Η Κύπρος τραγουδά με μαντολίνα και λαούτα
|Μουσική
|84,23
|14.048
|40
|Χρίστος Πέτρου
|Της θάλασσας και του θέρους
|Μουσική
|84,17
|10.650