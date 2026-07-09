Έπειτα από πολύμηνη αναμονή, το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τελικά τα αποτελέσματα του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης (ΠΠΑ) για το 2026, το οποίο ενισχύει φέτος 40 παραγωγές με συνολικό ποσό €461.080, αυξημένο κατά 62% σε σχέση με την περσινή διοργάνωση.

Η ανακοίνωση έρχεται στα μέσα Ιουλίου, σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένες από τις δράσεις που είχαν υποβληθεί προς χρηματοδότηση θα μπορούσαν ήδη να βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, το Υφυπουργείο δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει το αναλυτικό πρόγραμμα ούτε τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων, περιοριζόμενο να αναφέρει ότι αυτές θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Στο φετινό πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 80 αιτήσεις – δύο από κοινοτικά συμβούλια, 25 από φορείς και 53 από φυσικά πρόσωπα – ενώ εγκρίθηκαν 40 παραγωγές, έναντι 22 το 2025. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, στόχος του θεσμού είναι η μεταφορά ποιοτικών πολιτιστικών δράσεων στις κοινότητες της υπαίθρου, μέσα από εκδηλώσεις μουσικής, θεάτρου, σύγχρονου χορού, εικαστικών, ποίησης και παραδοσιακού πολιτισμού.

Όπως σημειώνεται, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει νέες μορφές δράσεων, όπως διαδραστικά εργαστήρια και θεματικούς περιπάτους, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται η χρηματοδότηση μέτρων προσβασιμότητας και συμπερίληψης, όπως υπηρεσίες διερμηνείας και υποδομές για άτομα με αναπηρίες.

Την αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποίησε πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τη Νάντια Στυλιανού, την Ιλιάνα Κουλαφέτη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Ανδρέα Κιτρομηλίδη, τη μουσικολόγο Μαριάννα Γαλίδη και τη Πετρούλλα Χατζηττοφή.

Στις προτάσεις που εξασφάλισαν χρηματοδότηση περιλαμβάνονται δράσεις από όλους τους καλλιτεχνικούς τομείς, με μουσικές παραγωγές, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικά εργαστήρια, σύγχρονο χορό, θέατρο σκιών και δράσεις παραδοσιακού πολιτισμού που θα παρουσιαστούν σε κοινότητες σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η αύξηση του προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων παραγωγών αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη. Ωστόσο, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα μέσα Ιουλίου αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το κατά πόσο ο χρόνος που απομένει επαρκεί για τον ομαλό προγραμματισμό και την υλοποίηση όλων των δράσεων.

Δείτε πιο κάτω αναλυτικά τον πίνακα με τις 40 παραγωγές που επιχορηγούνται: