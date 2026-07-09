Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε.

Το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που είναι αυτό της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο χειριστής του μαχητικού είναι καλά στην υγεία του.

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τυχόν επεισόδιο με φωτιά, ενώ στο σημείο έριξαν και προληπτικά ειδικούς αφρούς για να μην υπάρξει εξάπλωση σε περίπτωση φωτιάς.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της κατάσβεσης:

Video posted online captured the moments immediately following the emergency landing of a Hellenic Air Force F-16C Fighting Falcon today at Zakynthos International Airport in Southern Greece, with flames seen under the aircraft being quickly being extinguished by firefighters at… pic.twitter.com/2dGQqE3J7y July 9, 2026

protothema.gr