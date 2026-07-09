Σε κλίμα «ψυχρού πολέμου», ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε μπροστά από την Τζόρτζια Μελόνι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να επιλέγει να αντιδράσει με ένα χαμόγελο, στρέφοντας το βλέμμα της αλλού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πέρασε δίπλα από την Ιταλίδα πρωθυπουργό χωρίς να τη χαιρετήσει, ούτε καν να της ρίξει μια ματιά, σε μια στιγμή που καταγράφηκε από τις κάμερες στο παρασκήνιο της συνόδου στην Άγκυρα.

😬 Trump and Meloni Appear to Ignore Each Other, and other awkward moments from the NATO leaders' family photo



▪️ Italian Prime Minister Giorgia Meloni noticeably turned her head as Donald Trump arrived for the group photo.



▪️ Albanian Prime Minister Edi Rama, who stands over 2… https://t.co/9yObm269ST pic.twitter.com/JIxOhnqBSd July 9, 2026

Η Μελόνι, η οποία στο παρελθόν θεωρούνταν ένα από τα πιο κοντινά πρόσωπα του Τραμπ στην Ευρώπη, εμφανίστηκε στο πλάνο να στρέφει το βλέμμα της αλλού την ώρα που περνούσε από μπροστά της ο Αμερικανός πρόεδρος, προσπαθώντας να διαχειριστεί την αμηχανία της στιγμής, χαμογελώντας παράλληλα.

Στα μαχαίρια Τραμπ-Μελόνι

Η ψυχρή αυτή στάση αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια ολοένα βαθύτερη ρήξη μεταξύ των δύο ηγετών, η οποία κορυφώθηκε μετά τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας τον περασμένο μήνα.

Η σύγκρουση ξεκίνησε όταν ο Τραμπ μίλησε σε ιταλικό μέσο ενημέρωσης και ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον είχε «ικετεύσει» για μια κοινή φωτογραφία.

«Ήθελε τόσο πολύ να βγάλει φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την έβγαζα, αλλά τη λυπήθηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια, προχώρησε σε ακόμη πιο αιχμηρή δήλωση, λέγοντας: «Ίσως να είναι χαρούμενη που της μίλησα, δεν ήμουν υποχρεωμένος να της μιλήσω», είπε τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, η οποία απάντησε με ένα βίντεο όπου χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Τραμπ «εντελώς ψευδείς».

«Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ», τόνισε η Μελόνι, υπερασπιζόμενη τη χώρα της και εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να επιτεθεί δημόσια σε έναν δυτικό σύμμαχο.

«Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό», είπε, αφήνοντας αιχμές για τη συμπεριφορά του Τραμπ απέναντι στους συμμάχους των ΗΠΑ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός κατηγόρησε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο ότι εμφανίζεται πιο συμβιβαστικός απέναντι στους πραγματικούς αντιπάλους της Δύσης, ενώ ασκεί πίεση στους παραδοσιακούς συμμάχους της Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν άφησε αναπάντητη την επίθεση. Τότε με ανάρτησή του είχε αναφέρει:

«Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι ζήτησε, ξανά και ξανά, να βγάλει φωτογραφία μαζί μου κατά τη διάρκεια της συνάντησης της G7 στη Γαλλία», έγραψε.

Παράλληλα, επέκρινε τη δημοτικότητά της στην Ιταλία και υποστήριξε ότι η Ρώμη δεν στήριξε επαρκώς τις Ηνωμένες Πολιτείες στη στάση τους απέναντι στο Ιράν.

Το παρασκήνιο της ρήξης

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα με το Politico, είχε ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο, όταν η Ιταλία αρνήθηκε να επιτρέψει σε αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη να προσγειωθούν στην αεροπορική βάση Σιγονέλα στη Σικελία πριν από επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση αυτή εξόργισε τον Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τη Μελόνι για έλλειψη στήριξης προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ενώ έφτασε στο σημείο να απειλήσει ακόμη και με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία.

Η σημερινή σύγκρουση αποτελεί θεαματική ανατροπή για ένα πολιτικό δίδυμο που μέχρι πρόσφατα παρουσιαζόταν ως ιδιαίτερα κοντινό. Η Μελόνι θεωρούνταν η βασική γέφυρα ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τη συντηρητική Δεξιά της Ευρώπης, ενώ ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Τραμπ.

Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, η σχέση αυτή μοιάζει να έχει μετατραπεί σε μια ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση.

iefimerida.gr