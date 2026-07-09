Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έλαβαν χαραγμένα πιστόλια και πραγματικές σφαίρες πυρομαχικά ως δώρα αποχαιρετισμού, αναφέρει το POLITICO.

Τα εξελιγμένα όπλα – μαζί με σφαίρες και ένα κιτ καθαρισμού – παραδόθηκαν στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα την Τετάρτη (8/7) από τον οικοδεσπότη της εκδήλωσης, τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιβεβαίωσαν δύο αξιωματούχοι της ΕΕ στο POLITICO.

Ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος μίλησε σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο του κατά την επιστροφή του από την Τουρκία, εξήγησε ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν έδωσε στους ηγέτες ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά τους, μαζί με ένα κουτί με πυρομαχικά.

Ο Ερντογάν επισύναψε επίσης ένα σημείωμα στο δώρο του που εξαιρούσε τα όπλα από τους συνοριακούς ελέγχους. Ωστόσο, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι έπρεπε να αφήσει το όπλο στην Τουρκία επειδή θα ήταν παράνομο να το εισάγει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ ήταν η τελευταία σημαντική διεθνής συνάντηση αυτού του είδους για τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Ντάουνινγκ Στριτ στις 22 Ιουνίου. Παραμένει στο αξίωμα μέχρι να διοριστεί διάδοχος εντός του Εργατικού Κόμματος, πιθανώς ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ.

Ένας αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόσθεσε ότι η ομάδα ασφαλείας του Αντόνιο Κόστα είχε στην κατοχή της το όπλο για επαλήθευση. «Θα ακολουθήσουμε τις βελγικές διαδικασίες για να το φέρουμε στο Βέλγιο και στη συνέχεια να το αποθηκεύσουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που επιβάλλει η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου», είπε.

Η ομάδα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για επιβεβαίωση του τι θα έκανε με το όπλο της. Ωστόσο, τα ακριβά τελετουργικά πιστόλια είναι πιθανό να παραβιάζουν τα αυστηρά όρια στην αξία των δώρων και οι παραλήπτες είναι απίθανο να τα κρατήσουν προσωπικά, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του νυν Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Ολλανδού πρωθυπουργού Ρομπ Γέτεν, έχουν δηλώσει δημόσια ότι θα αφήσουν τα όπλα τους στην Τουρκία για να απενεργοποιηθούν πριν τα φέρουν πίσω.

Financial Times: Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılan lidere isimlerine özel tabancalar ve gerçek mermi hediye etti.



Her silah için ihracat belgelerini hazırlattı.



İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendisine hediye edilen silahı ülkesine götürmedi. Çünkü bunu Birleşik Krallık’a… pic.twitter.com/61d3nEVccn — Sabah (@sabah) July 8, 2026

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