Η αγορά αυτοκινήτου έχει αλλάξει. Και ακολουθεί μια πορεία, η οποία δύσκολα πλέον αναμένεται να διαφοροποιηθεί. Τα υβριδικά σαρώνουν στην κυπριακή αγορά. Όπως δείχνουν οι αριθμοί της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εγγραφές της συγκεκριμένης κατηγορίας αυτοκινήτων, έχουν σταθεροποιηθεί σε ποσοστό πέραν του 50% του συνόλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν στο πρώτο εξάμηνο του έτους, το μερίδιο των υβριδικών έφτασε στο 51,7% του συνόλου των εγγραφών των επιβατικών σαλούν αυτοκινήτων. Σε πολύ χαμηλά ποσοστά, αλλά με αυξητική πορεία, κυμαίνονται τα ηλεκτρικά, το μερίδιο των οποίων βρίσκεται λίγο κάτω από το 5% (4,9%).

Ποιο άλλο στοιχείο προκαλεί έκπληξη; Το ποσοστό των μεταχειρισμένων. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Στατιστικής, από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 7.245 ή 32,1% ήταν καινούρια και 15.352 ή 67,9% ήταν μεταχειρισμένα. Υπερδιπλάσια δηλαδή.

Αγ.Αγ.