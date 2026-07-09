Καμία χώρα δεν πρέπει να κινδυνεύει να μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας μιας εργασιακής διαφοράς, αναφέρει ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην ΑΗΚ και το ενδεχόμενο διακοπών στην ηλεκτροδότηση.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΕΠΗΕ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν υπευθυνότητα, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία των πολιτών και κάθε κίνδυνος για την ασφάλεια εφοδιασμού.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι σέβεται πλήρως το δικαίωμα των εργαζομένων να διεκδικούν τα αιτήματά τους μέσα από νόμιμες διαδικασίες, τονίζοντας ότι πρόκειται για θεμελιώδη αρχή κάθε δημοκρατικής κοινωνίας.

Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι εξίσου θεμελιώδες είναι και το δικαίωμα των πολιτών να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε μια υπηρεσία ζωτικής σημασίας, όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια.

Όπως αναφέρει, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, νοσοκομεία, ευάλωτοι πολίτες και συνολικά η οικονομία δεν μπορούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο διακοπών ηλεκτροδότησης λόγω μιας διαφοράς μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων.

Ο ΣΕΠΗΕ επισημαίνει ότι η σημερινή κατάσταση αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα για τη δομή του ηλεκτρικού συστήματος. Όταν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι έντονα συγκεντρωμένη σε έναν φορέα, οποιαδήποτε εσωτερική αναταραχή, είτε εργασιακή είτε τεχνική είτε επιχειρησιακή, μπορεί να μετατραπεί σε ζήτημα εθνικής σημασίας.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η συζήτηση δεν αφορά την απόδοση ευθυνών, αλλά την ανάγκη αξιολόγησης του κατά πόσον ο σημερινός σχεδιασμός του συστήματος προσφέρει την ανθεκτικότητα που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες της χώρας.

Ο ΣΕΠΗΕ αναφέρει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις υπενθυμίζουν την ανάγκη να προχωρήσουν με συνέπεια οι μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

Περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μια αγορά που λειτουργεί αποτελεσματικά δεν αποτελούν αυτοσκοπό, προσθέτει, αλλά βασικές προϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο σύστημα, ικανό να λειτουργεί ανεξάρτητα από εργασιακές διαφορές ή άλλες έκτακτες περιστάσεις.