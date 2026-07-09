«Η κοινωνία κρύβει κάτω από το χαλί τα προβλήματα. Άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα φθάνουν στο απροχώρητο για να έρθουν κοντά μας, επειδή ακόμα εντοπίζεται στίγμα στην κυπριακή κοινωνία».

Την ίδια ώρα, «σκοτωθήκαμε μέχρι να βρούμε χώρο για να μεταφέρουμε άτομα που χρειάζονται στήριξη. Σε όποια περιοχή πηγαίναμε για να στήσουμε τη δομή μας έλεγαν οι κάτοικοι «μα εν να μας φέρετε τους πελλούς;». Μάζευαν υπογραφές και εμείς ψάχναμε για άλλη περιοχή».

Το ξέσπασμα του προϊστάμενου νοσηλευτικού λειτουργού των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Άνθου Γιανναπή, πάγωσε την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας.

«Ξέρετε ότι στο νοσοκομείο Αθαλάσσας καταλαβαίνουμε πότε ήρθε στην Κύπρο προβληματική παρτίδα ναρκωτικών από τον αριθμό των εισαγωγών για νοσηλεία αλλά και από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι νέοι που έρχονται κοντά μας. Δεν γίνεται να φορτώνεται όλη η ευθύνη στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας».

«Άτομα με αυτισμό βρίσκονται στο νοσοκομείο Αθαλάσσας επειδή δεν υπάρχει κάποια άλλη δομή για να τους πάρουμε. Δεν είναι αρμόδιος μόνο ο ΟΚΥπΥ».

Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Αθαλάσσας υπάρχουν σε υποχρεωτική νοσηλεία, δηλαδή κατόπιν δικαστικού διατάγματος 121 άτομα. «Μιλάμε για υπερπληθυσμό. Ρωτώ, εμείς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους πούμε να φύγουν όταν δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον στο σπίτι τους;» πρόσθεσε.

Ο αριθμός των επανεισαγωγών, δηλαδή των ασθενών που ενώ παίρνουν εξιτήριο μετά επιστρέφουν στο νοσοκομείο είναι ενδεικτικός της κατάστασης.

Τον περασμένο χρόνο από τις 1022 εισαγωγές, γύρω στις 550 ήταν επανεισαγωγές.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας συζητά τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και αφορούν τόσο το νοσοκομείο Αθαλάσσας, όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ψυχικά ασθενείς.