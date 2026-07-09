Με χειροπέδες κατέληξε δικηγόρος, μετά από καταγγελία 19χρονης ότι δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση μέσα στα γραφεία της ΥΚΑΝ, κατά τη διάρκεια συνάντησης για τη νομική εκπροσώπησή της, έπειτα από τη σύλληψή της σε υπόθεση ναρκωτικών.

Όπως πληροφορείται το philenews, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΚΑΝ χθες σε οικία στη Μουτταγιάκα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 65 γραμμάρια ναρκωτικών. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν μία 19χρονη και ακόμη ένα πρόσωπο, τα οποία μεταφέρθηκαν στα γραφεία της ΥΚΑΝ για ανάκριση.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής της, η 19χρονη ζήτησε να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο στο πλαίσιο αιτήματος της για νομική αρωγή, αίτημα που έγινε αποδεκτό. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ενώ βρισκόταν σε διαδικασία συνεννόησης με τον δικηγόρο της, δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση μέσα στα γραφεία της ΥΚΑΝ.

Η 19χρονη προχώρησε σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λεμεσού. Ακολούθησε η σύλληψη του δικηγόρου, ο οποίος διερευνάται για το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο δικηγόρος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου θα καταχωρηθεί η υπόθεση.

Την καταγγελία που έφερε στο φως το philenews επιβεβαίωσε το ΤΑΕ Λεμεσού, ωστόσο λόγω της φύσεως της υπόθεσης δεν θα γίνουν δηλώσεις.