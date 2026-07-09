Καλά κάνει το ΑΚΕΛ και γράφει θέμα στη Βουλή για τα προβλήματα που προκάλεσε η μετάβαση στο νέο τηλεοπτικό πρότυπο DVB-T2. Να δώσουν εξηγήσεις και η κυβέρνηση και οι εταιρείες που εμπλέκονται.

Διότι, ξαφνικά αποφασίστηκε ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή για να βελτιωθεί η εικόνα που φτάνει στα σπίτια μας, αλλά πέτυχαν ταλαιπωρία και κόστος για τους πολίτες. Κι όταν ρωτήθηκαν, τόσο οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, όσο και της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, έριξαν τις ευθύνες στους πολίτες. Ότι, δήθεν, καθυστέρησαν να εξοπλιστούν, ότι έχουν παλιές τηλεοράσεις, ότι έχουν παλιές κεραίες… Λες και είναι αρμόδιοι κάποιοι να διατάξουν τους πολίτες τι στο καλό τηλεοράσεις θα έχουν στα σπίτια τους.

Παρότι έλεγαν ότι είναι πιθανό κάποιες τηλεοράσεις να χρειαστούν αποκωδικοποιητή, τελικά είναι χιλιάδες που χρειάζονται. Και χιλιάδες που χρειάζονται τεχνικούς για να κάνουν προγραμματισμό ή για να αντικαταστήσουν κεραίες και καλώδια. Εκτός από τους αποκωδικοποιητές υπάρχουν κι άλλα προβλήματα. Αν υπάρχουν ενισχυτές στις κεραίες, άλλο πρόβλημα. Αν είναι παλιά τα καλώδια άλλο πρόβλημα «καθώς το νέο σύστημα είναι ευαίσθητο στις παλιές εγκαταστάσεις», λέει.

Να ζητηθούν εξηγήσεις για να μάθουμε όλοι, γιατί χρειαζόταν η αλλαγή τόσο απότομα, τι προετοιμασία έγινε, πώς ενημερώθηκαν και πώς προστατεύθηκαν οι πολίτες, γιατί δεν προβλέφθηκαν τα προβλήματα για να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και πώς βοηθήθηκαν οι πολίτες όταν εμφανίστηκαν τα προβλήματα. Ακόμα και ποιοι έκαναν λεφτά από αυτή την ιστορία θέλουμε να μάθουμε.

Δεν είναι αρκετό να μας λένε ότι το νέο σύστημα είναι ευαίσθητο στις παλιές εγκαταστάσεις. Αυτό δεν το γνώριζαν προηγουμένως; Ή νόμιζαν πως όλα τα σπίτια έχουν καινούργιες εγκαταστάσεις; Εδώ υπάρχουν σπίτια που έχουν ακόμα καλώδια και μετρητές της ΑΗΚ, που είχαν και τη δεκαετία του 1960!

Το νέο σύστημα DVB-T2 ήμασταν υποχρεωμένοι να το εφαρμόσουμε ως Κύπρος, διότι παρέχει εικόνα υψηλής ευκρίνειας (high definition) σε όλες τις τηλεοράσεις, είπε στο philenews ο CEO της Hellas Sat, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς. Η εικόνα υψηλής ευκρίνειας μας μάρανε, κύριε Πρωτοπαπά μου. Ποιες “όλες τις τηλεοράσεις”; Εδώ, σου λένε, υπάρχουν σπίτια που επέστρεψαν στην εποχή που υπήρχε μόνο το ΡΙΚ! Τουλάχιστον, ας δινόταν χρόνος, χρόνια μάλλον, να λειτουργούν και τα δυο συστήματα παράλληλα ώστε να γίνει η αλλαγή όταν οι πολίτες θα ήταν έτοιμοι, όχι όταν η Hellas Sat ή όποιος άλλος ήταν έτοιμος.

Παίρνουν κάποιοι μια απόφαση στα γραφεία τους και μετά τρέχουν οι πολίτες να πληρώνουν και να ταλαιπωρούνται. Μα, πού ζούμε; Ούτε μια απλή μετάβαση από ένα σύστημα τηλεοπτικών δικτύων σε άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς να προκληθεί χάος! Είναι εποχές να ευνοεί το κράτος την αισχροκέρδεια; Διότι είναι κι αυτό εκτός των άλλων. Όταν δημιουργείς την ανάγκη για μαζικές υπηρεσίες ή μαζικές αγορές, κάποιοι θα εκμεταλλευτούν την ζήτηση και θα αισχροκερδήσουν. Και το εγκληματικό είναι ότι την ανάγκη την δημιουργεί το ίδιο το κράτος. Αδιανόητο.



Υ.Γ. Και θα φέρουν ηλεκτρισμό από την Ελλάδα! Βρε, κακό που μας βρήκε!

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ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΝΤΗ;

Να που είχαμε απάντηση χθες στο ερώτημα της στήλης για την υπόθεση Σάντη. Ρωτούσαμε τι γίνεται στη συνέχεια, αν έκλεισε ο φάκελος, αν θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα ή αν θα μείνουμε στο πόρισμα της Αστυνομίας ότι όλα ήταν μυθεύματα μιας κάποιας γυναίκας που είχε εμμονές.

Ο Γενικός Εισαγγελέας ήταν χθες στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής και ρωτήθηκε. Είπε ότι τελείωσε η έρευνα και η υπόθεση βρίσκεται στο γραφείο του για να ληφθούν αποφάσεις για το αν θα ασκηθούν διώξεις. Οι οδηγίες που είχαν δοθεί στην Αστυνομία αφορούσαν την διαρροή ψευδών ειδήσεων, την πλαστογραφία και την κυκλοφορία πλαστών εγγράφων.

Πόση υπομονή να κάνουμε ακόμα δεν μας είπε. Πάντως, ας έχουν υπόψη τους στη Νομική Υπηρεσία πως έχει εξαντληθεί, δεν έχουμε άλλη, να κινηθούν λίγο ταχύτερα τους παρακαλούμε. Αν κάτσουν δυο εισαγγελείς να μελετήσουν τα στοιχεία, δεν θέλουν πάνω από δυο μέρες να καταλήξουν. Αρκεί να αντιλαμβάνονται το επείγον του ζητήματος.