Το ΑΚΕΛ καταθέτει αυτεπάγγελτο θέμα προς συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, με στόχο την εξέταση των προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη μετάβαση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στο νέο πρότυπο DVB-T2 και των επιπτώσεων που αυτή είχε στους καταναλωτές.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση σε χιλιάδες πολίτες. Πέραν του κόστους αγοράς νέου εξοπλισμού, πολλοί καταναλωτές αναγκάστηκαν να καταβάλουν επιπρόσθετα ποσά για υπηρεσίες τεχνικών, ενώ ακόμη και συμβατές, σύγχρονες τηλεοράσεις χρειάστηκαν τεχνική παρέμβαση για τη σύνδεση ή τον προγραμματισμό τους.

Την ίδια ώρα, καταγράφηκαν αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές των αποκωδικοποιητών, καθώς και καταγγελίες για υπερχρεώσεις τεχνικής στήριξης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την ύπαρξη φαινομένων αισχροκέρδειας σε βάρος των καταναλωτών.

Μέσα από τη συζήτηση στη Βουλή, το ΑΚΕΛ θα ζητήσει πλήρη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της μετάβασης, την επάρκεια της ενημέρωσης προς το κοινό, τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για την προστασία και στήριξη των καταναλωτών και για τη διερεύνηση τυχόν φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων και αισχροκέρδειας.