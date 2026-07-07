Νέα ήθη και έθιμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Προ ημερών, κατά τη διάρκεια συνεδρίας της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, η βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδου, «ψέκασε» με ενυδατικό σπρέι τον βουλευτή του ΔΗΚΟ, Πανικό Λεωνίδου.

Όλα άρχισαν όταν ο βουλευτής του ΔΗΚΟ ρώτησε τη βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας τι ήταν το αντικείμενο που είχε μπροστά της. Η κ. Κωνσταντινίδου, απαντώντας στον συνάδελφό της, τον ενημέρωσε ότι επρόκειτο για ένα μοντέρνο ενυδατικό σπρέι προσώπου. Μάλιστα, για να του αποδείξει το αληθές, «ψέκασε» στο πρόσωπο τον βουλευτή του ΔΗΚΟ. Πάντως, δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η εντύπωση του κ. Λεωνίδου από το ψέκασμα.

Ε.ΠΑ