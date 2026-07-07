Τη δημιουργία του θεσμού των «Πασχαλινών Χωριών» από το 2027 προωθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού, με στόχο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην κυπριακή ύπαιθρο και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος κατά την πασχαλινή περίοδο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την περασμένη Τετάρτη το Σχέδιο Κινήτρων Διοργάνωσης Πασχαλινών Εμπειριών και Δραστηριοτήτων 2027, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Δήμους και Κοινότητες που βρίσκονται εντός της διαδρομής «Heartland of Legends», καλύπτοντας αγροτικές, ορεινές και ακριτικές περιοχές.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου θα επιλεγούν δέκα Δήμοι ή Κοινότητες, οι οποίοι θα κληθούν να καταρτίσουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά.

Οι δράσεις θα μπορούν να περιλαμβάνουν παρασκευή παραδοσιακών πασχαλινών εδεσμάτων και χειροτεχνημάτων, στολισμό Επιταφίου, παραδοσιακά παιχνίδια, ξεναγήσεις από αδειούχους ξεναγούς, μαθήματα κυπριακών χορών, γνωριμία με τη βυζαντινή μουσική και την αγιογραφία, καθώς και δραστηριότητες στη φύση.

Προαιρετικά, οι συμμετέχουσες κοινότητες θα μπορούν να διοργανώνουν περίπτερα για την προβολή και πώληση τοπικών προϊόντων, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και τους παραγωγούς της υπαίθρου.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, ανέφερε ότι το Σχέδιο αποσκοπεί στην προσέλκυση επισκεπτών στην ύπαιθρο κατά την πασχαλινή περίοδο, στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου μέσα από αυθεντικές εμπειρίες.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από το Υφυπουργείο Τουρισμού.