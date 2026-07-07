Η Κύπρος κατατάσσεται στην 16η θέση παγκοσμίως για τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τον νέο Δείκτη Συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο της ταξιδιωτικής εφαρμογής eSIM Saily.

Η χώρα σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες βελτιώσεις στη φετινή κατάταξη, ανεβαίνοντας κατά 13 θέσεις, από την 29η στην 16η. Η αξιολόγηση κάλυψε 97 χώρες και βασίστηκε στην κυβερνοασφάλεια, την ποιότητα του διαδικτύου, την οικονομική προσιτότητα και την ελευθερία στο διαδίκτυο.

Την πρώτη πεντάδα του δείκτη καταλαμβάνουν η Εσθονία, η Λιθουανία, η Δανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία.

Οι επιδόσεις της Κύπρου

Η άνοδος της Κύπρου αποδίδεται κυρίως στην ποιότητα και την αξιοπιστία των διαδικτυακών συνδέσεων, καθώς και στη σταθερή σχέση ποιότητας και κόστους.

Βασικά στοιχεία της κατάταξης:

17η θέση παγκοσμίως στην ποιότητα του διαδικτύου.

παγκοσμίως στην ποιότητα του διαδικτύου. 50ή θέση ως προς την οικονομική προσιτότητα των δεδομένων.

ως προς την οικονομική προσιτότητα των δεδομένων. 31η θέση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. 34η θέση στην ελευθερία στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τη Saily, η ελευθερία στο διαδίκτυο είναι ο τομέας όπου η Κύπρος παρουσιάζει τα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιδόσεις της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Saily, Vykintas Maknickas, ανέφερε ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με ισχυρές επιδόσεις στην ταχύτητα και την αξιοπιστία των συνδέσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ελευθερία στο διαδίκτυο παραμένει πεδίο περαιτέρω ενίσχυσης.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στην κατάταξη

Η Ευρώπη κυριαρχεί στις υψηλότερες θέσεις του Δείκτη, καθώς 13 από τις 15 κορυφαίες χώρες βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Εκτός από την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Δανία, στην πρώτη δεκαπεντάδα περιλαμβάνονται χώρες όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Φινλανδία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Μολδαβία ξεχώρισε ως η μεγαλύτερη έκπληξη της έρευνας, καθώς ανέβηκε από θέση εκτός της πρώτης εξηντάδας στην όγδοη θέση παγκοσμίως, κυρίως λόγω σημαντικής βελτίωσης στην ελευθερία στο διαδίκτυο.

Η Χιλή ήταν η μοναδική χώρα της Λατινικής Αμερικής που συμπεριλήφθηκε στην πρώτη δεκαπεντάδα, με επιδόσεις που προσεγγίζουν ευρωπαϊκά πρότυπα.

Συμβουλές για ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο στα ταξίδια

Η Saily σημειώνει ότι η αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι κρίσιμη για τους ταξιδιώτες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, έκτακτων αναγκών ή ανάγκης πρόσβασης σε υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων, συστήνει:

Προσοχή στη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi και αποφυγή εγκατάστασης άγνωστων εφαρμογών μέσω σελίδων σύνδεσης.

Χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για τραπεζικές συναλλαγές και άλλες ευαίσθητες ενέργειες.

Επιλογή eSIM μόνο από επίσημους ή αξιόπιστους παρόχους.

Λήψη χαρτών, εγγράφων και άλλου χρήσιμου περιεχομένου για χρήση χωρίς σύνδεση.

Ενημέρωση πριν από το ταξίδι για εφαρμογές ή υπηρεσίες που πιθανόν να είναι περιορισμένες στον προορισμό.

Ο Δείκτης Συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο συνδυάζει τέσσερις ισοβαρείς παραμέτρους: κυβερνοασφάλεια, ποιότητα διαδικτύου, οικονομική προσιτότητα και ελευθερία στο διαδίκτυο. Η μεθοδολογία βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε διεθνείς δείκτες όπως ο Global Cybersecurity Index και ο GSMA Mobile Connectivity Index.