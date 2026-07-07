Το ολοκαίνουργιο Nissan LEAF συνεχίζει να εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή της εμπορικής του πορείας, κατακτώντας τον κορυφαίο τίτλο «Car of the Year 2026» στα έγκριτα βρετανικά βραβεία Auto Express New Car Awards. Παράλληλα, το τρίτης γενιάς ηλεκτρικό μοντέλο της Nissan απέσπασε ακόμη δύο σημαντικές διακρίσεις, αναδεικνυόμενο «Small Company Car of the Year» και «Affordable Electric Car of the Year», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του παρουσία στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η νέα αυτή διάκριση προστίθεται σε μια ήδη εντυπωσιακή συλλογή βραβείων που έχει αποσπάσει το νέο LEAF στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν ακόμη ξεκινήσουν οι πρώτες παραδόσεις, το μοντέλο είχε ήδη αναδειχθεί συνολικά «Car of the Year» από τη The Sun, το Women’s Worldwide Car of the Year και το Autotrader, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη αποδοχή που γνωρίζει από ειδικούς του αυτοκινήτου αλλά και από το κοινό.

Οι κριτές του Auto Express στάθηκαν ιδιαίτερα στην εξαιρετική ισορροπία που προσφέρει το νέο LEAF ανάμεσα στην αυτονομία, την τιμή αγοράς, την οδηγική ποιότητα και την τεχνολογία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο αναπληρωτής αρχισυντάκτης του περιοδικού, Richard Ingram, οι ανταγωνιστές δυσκολεύονται να πλησιάσουν τον συνδυασμό μεγάλης αυτονομίας, προσιτής τιμής, υψηλής ποιότητας κύλισης και αποδοτικού ηλεκτρικού συστήματος κίνησης που προσφέρει το νέο μοντέλο.

Το νέο Nissan LEAF διαθέτει αυτονομία που φτάνει έως και τα 622 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, γεγονός που το καθιστά μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας. Παράλληλα, η ευρύχωρη καμπίνα, η ποιοτική κύλιση και η προηγμένη συνδεσιμότητα με Google built-in δημιουργούν ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες.

Το νέο LEAF διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 52 kWh και 75 kWh, ενώ ενσωματώνει τις λειτουργίες Vehicle-to-Load (V2L) και Vehicle-to-Grid (V2G). Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν στο αυτοκίνητο όχι μόνο να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές, αλλά και να επιστρέφει ενέργεια στο ηλεκτρικό δίκτυο όταν αυτό απαιτείται, αποτελώντας σημαντικό βήμα προς ένα πιο έξυπνο και βιώσιμο ενεργειακό οικοσύστημα.

Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland της Βρετανίας, συνεχίζοντας την παράδοση των προηγούμενων γενεών που συνέβαλαν καθοριστικά στην εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης παγκοσμίως. Η νέα γενιά ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, μεγάλη αυτονομία, υψηλή ποιότητα κατασκευής και ανταγωνιστική τιμή.