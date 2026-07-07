Για κίνδυνο τραυματισμών ή πρόκληση πυρκαγιάς από συγκεκριμένα οχήματα προειδοποιεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 25η και 26η εβδομάδα του 2026, για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα που κοινοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. (Safety Gate).

Συγκεκριμένα, το ΤΟΜ προειδοποιεί για κίνδυνο πυρκαγιάς από το φορτηγό για τροχόσπιτα Eura Mobil Xtura (22.01.2024 – 02.06.2026), για το τετράκυκλο Ligier Myli / JS50 (10.2023 – 06.2026) και για το επιβατικό αυτοκίνητο Nissan Qashqai (04.05.2021 – 17.10.2024).

Επιπλέον, προειδοποιεί για κίνδυνο τραυματισμών από επιβατικά αυτοκίνητα Skoda Fabia, Rapid, Yeti, Octavia, Superb, Citigo, Kodiaq, Roomster (23.05.2016 – 07.12.2017), από το Honda Odyssey (01.04.2017 – 30.04.2022), το Cadillac, Chevrolet, GMC (18.01.2019 – 25.08.2021), το Renault Austral (23.03.2023 – 23.01.2025), το Bmw Série 1 (E82, E88) (08.05.2007 – 02.10.2013), τα Dacia DUSTER III, BIGSTER (09.01.2026 – 25.02.2026) και τα Bmw Série 1 (E81; E82; E87; E88) – Série 3 (E90; E91; E92; E93) (01.2011 – 06.2015), καθώς και για τα φορτηγά Ford Ranger (4.03.2025-12.02.2026) και Mercedes-Benz UNIMOG 405, UNIMOG 437 (31.10.2025 – 18.12.2025).

Για κίνδυνο τραυματισμού προειδοποιεί και αναφορικά με το ελαστικό Yokohama 126S 385/55R22.5 158L (01.01.2023 – 01.10.2025), και για το σύστημα στερέωσης ISOFIX Aguti (29.08.2017 – 27.04.2026).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, (περιλαμβανομένου όσους ενεργούν διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως), οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. H τυχόν κατοχή των πιο πάνω οχημάτων εξετάζεται και με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

Όσον αφορά τα εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, το ΤΟΜ καλεί τους καταναλωτές να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.

ΚΥΠΕ