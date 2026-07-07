Η νομοθεσία ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο και τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου, ωστόσο, δεκάδες ηλικιωμένοι οδηγοί εξακολουθούν να δυσκολεύονται στην ανανέωση των ασφαλιστικών συμβολαίων τους, αφού, ασφαλιστικές εταιρείες είτε αρνούνται να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους ή αυξάνουν σημαντικά τα ασφάλιστρα τους με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι και κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι οδηγοί να αδυνατούν να τα καλύψουν.

Το φαινόμενο φαίνεται να οξύνθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες με το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας να δέχεται σχεδόν καθημερινά σχετικά παράπονα και τον εκτελεστικό του πρόεδρο, Δήμο Αντωνίου, να καταγγέλλει μέσω του «Φ» ότι «πρέπει να υπάρξει κάποια παρέμβαση προκειμένου να ενημερωθούν και οι πολίτες για το τι προβλέπει ο νόμος».

«Η νομοθεσία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου, αλλά κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες εξακολουθούν να κλείνουν την πόρτα σε άτομα τρίτης ηλικίας και είτε αρνούνται να τους ασφαλίσουν έναντι τρίτου ή καθορίζουν ασφάλιστρα πολύ υψηλά, τα οποία οι ίδιοι είναι αδύνατον να καλύψουν ή ακόμα δεν γνωρίζουν τις πρόνοιες του νόμου ή δεν ενημερώνουν τους πολίτες για τους πελάτες τους για το τι προβλέπει ο νόμος», ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ. Αντωνίου.

Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες, είπε, «δέχεται σχεδόν καθημερινά σχετικά παράπονα γεγονός που μας δείχνει ότι αν και υπάρχει πλέον νόμος που απαγορεύει την άρνηση στην ασφάλιση ή την αύξηση των ασφαλίστρων μόνο και μόνο λόγω ηλικίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν τον εφαρμόζουν».

«Δεν υπάρχει κανένα ηλικιακό όριο, είτε 50, είτε 60 είτε 80 ετών αν είναι ένα άτομο. Πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση σε περίπτωση άρνησης ή αύξησης των ασφαλίστρων η οποία τεκμηρίωση δεν γίνεται να σχετίζεται με την ηλικία», ξεκαθάρισε.

«Είναι απαράδεκτο», είπε ο κ. Αντωνίου «και δεν είναι να δυνατό να σου δίνει το κράτος πιστοποιητικό ότι είσαι καλά και μπορείς να οδηγείς, να περνάς τις καθορισμένες από τον νόμο εξετάσεις και να έρχεται η ασφαλιστική εταιρεία και να σου λέει δεν σε ασφαλίζω ή να σου επιβάλλει ασφάλιστρα πολύ πιο υψηλά από τους υπόλοιπους οδηγούς εξαιτίας της ηλικίας σου και όχι εξαιτίας της οδηγικής σου συμπεριφορά ή πιθανών αποζημιώσεων που κλήθηκε να καταβάλει».

«Στο παρελθόν είχαμε και παραδείγματα ανθρώπων που για 30 χρόνια ήταν στο τιμόνι, δεν ενεπλάκησαν σε κανένα δυστύχημα και η ασφαλιστική δεν κλήθηκε να καταβάλει καμία αποζημίωση για λογαριασμό τους και όμως όταν συμπλήρωναν συγκεκριμένα χρόνια ηλικίας ενημέρωνονταν ότι πλέον δεν ήταν δυνατό να ανανεωθεί το ασφαλιστικό τους συμβόλαιο. Ακριβώς επειδή είχαμε αυτά τα φαινόμενα, έγινε πρόταση νόμου στην οποία έγιναν και οι απαραίτητες τροποποιήσεις και πλέον υπάρχει νομοθεσία».

Όπως φαίνεται, είπε ο κ. Αντωνίου, «κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει, ως όφειλαν, τη νομοθεσία που απαγορεύει την άρνηση ασφάλισης οχημάτων έναντι τρίτου και αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο».

Οι πολίτες, είπε ο εκτελεστικός πρόεδρος του Παρατηρητηρίου, «πρέπει να γνωρίζουν ότι η νομοθεσία που πλέον ισχύει απαγορεύει την άρνηση στην ασφάλιση λόγω ηλικίας και, ταυτόχρονα, απαγορεύει την αύξηση των ασφαλίστρων επειδή ένα άτομο είναι ηλικιωμένο».

Δυστυχώς, πρόσθεσε, «είχαμε και φαινόμενα κατά τα οποία οι ηλικιωμένοι γνώριζαν για τη νομοθεσία και το ανέφεραν στους ασφαλιστικούς τους συμβούλους οι οποίοι τους πληροφορούσαν λανθασμένα, ότι “τέτοιος νόμος δεν υπάρχει”, παραπλανώντας τους».

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος είχε ψηφιστεί στις αρχές περασμένου Μαρτίου, ωστόσο, αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εξαιτίας συγκεκριμένων προνοιών του.

Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή προχώρησε εκ νέου σε μελέτη και υιοθετώντας τις εισηγήσεις που έθεσε ενώπιόν της η Νομική Υπηρεσία, το νομοθέτημα επανήλθε στην Ολομέλεια της Βουλής και ψηφίστηκε σε νόμο που τελικά τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουνίου.

Ο εν ισχύ νόμος «περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου)» εισήγατε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες διαχειρίζονται τα αιτήματα ασφάλισης οχημάτων στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η νομοθεσία, καθιερώνεται η υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιρειών να παρέχουν πλήρη, σαφή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση σε κάθε περίπτωση απόρριψης αιτήματος ασφάλισης, η οποία πρέπει να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο πολίτη.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόνοια του νόμου που απαγορεύει ρητά τις διακρίσεις λόγω ηλικίας στην ασφάλιση μηχανοκίνητων οχημάτων, καλύπτοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες και όχι μόνο τους ηλικιωμένους οδηγούς. Η ηλικία, δηλαδή, δεν μπορεί βάσει του νόμου, να αποτελεί το μοναδικό ή αποκλειστικό κριτήριο για την άρνηση ασφάλισης ή για την επιβολή δυσμενών όρων, όπως πολύ υψηλά ασφάλιστρα χωρίς να υπάρχει επαρκής και αντικειμενική τεκμηρίωση.