Οι συντεχνίες της ΑΗΚ δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη «απεργία» στην ανακοίνωση που έβγαλαν για να ενημερώσουν πως από την Πέμπτη το πρωί θα δουλεύει μόνο προσωπικό ασφαλείας στην παραγωγή ηλεκτρισμού, χωρίς τα γνωστά «βάλε-βγάλε» μηχανές για σταθεροποίηση του συστήματος και κάλυψη της ζήτησης, ΑΛΛΑ αυτό που προγραμματίζουν να κάνουν είναι χειρότερο από όποιο απεργιακό μέτρο έλαβαν έως τώρα.

Θέλουμε να πιστεύουμε πως θα πρυτανεύσουν λογικότερες και ωριμότερες σκέψεις στις τάξεις των συντεχνιών. Αν όμως επιμείνουν και υλοποιήσουν την απόφαση, αυτοί που ασχολούνται με την παραγωγή, διανομή και προμήθεια ηλεκτρισμού λένε πως δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγουμε τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση την Πέμπτη το απόγευμα και το βράδυ αλλά και τις επόμενες ημέρες, αν τα μέτρα συνεχιστούν. Στην ανακοίνωση υπάρχει ημέρα και ώρα έναρξης των περιορισμών στην παραγωγή ρεύματος (Πέμπτη 9 Ιουλίου, 7 π.μ.) αλλά δεν υπάρχει ημέρα τερματισμού των μέτρων.

Καλά-καλά δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη οι προειδοποιήσεις των συντεχνιακών, ούτε πόσοι, ποιοι και πότε θα επηρεαστούν την Πέμπτη ή και τις επόμενες ημέρες. Όμως, όταν λένε οι συντεχνίες από τις 7 το πρωί δεν θα προσθέτουν και δεν θα αφαιρούν γεννήτριες στο σύστημα, μπορούμε να υποθέσουμε πως θα ξεκινήσουν το πρωί με μια παραγωγή που συνήθως είναι 600-650 μεγαβάτ και θα μείνουν με αυτές τις μηχανές… μέχρι τη δευτέρα παρουσία;

Ναι, αλλά αν αυτό έχουν στο μυαλό τους, τότε σημαίνει πως όταν γύρω στις 8, στις 9 ή στις 10 το πρωί της Πέμπτης θα είναι ήδη στο φόρτε τους τα φωτοβολταϊκά (εμπορικά και οικιακά) και η ΑΗΚ θα πρέπει κανονικά να αποσύρει κάποιες μονάδες της για να αξιοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια, οι συντεχνιακοί θα συνεχίσουν με παραγωγή περίπου 650 μεγαβάτ, κόβοντας ένα μέρος της παραγωγής των φωτοβολταϊκών; Και μετά, το απόγευμα, χωρίς φωτοβολταϊκά, όταν οι καταναλωτές θα χρειαζόμαστε 800-900 μεγαβάτ, η ΑΗΚ θα μείνει στα 650 του πρωινού; Είναι δυνατόν να θέλουν να λειτουργήσουν με αυτό τον αντικοινωνικό τρόπο; Για να τιμωρήσουν ποιον; Εμάς; Φταίμε εμείς;

Αν οι συντεχνίες δεν κάνουν δεύτερες σκέψεις και επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες για βέβαιο αποκλεισμό χιλιάδων καταναλωτών από το δίκτυο, έστω εκ περιτροπής, μέσα στις υψηλές θερμοκρασίες του Ιουλίου, τότε η πρώτη παρενέργεια σε πολιτικό επίπεδο θα είναι η πλήρης διάρρηξη των σχέσεων των συντεχνιών της Αρχής Ηλεκτρισμού με την κοινωνία.

Δεν ζητούν κάτι που μπορεί να τύχει διαπραγμάτευσης, έστω υπό συνθήκες εκβιασμού, ώστε να το πάρουν και να πάνε στη δουλειά τους. Θέτουν θέματα που υπάρχουν ως προβλήματα για χρόνια, χωρίς να δοθεί ολική λύση. Ούτε από προηγούμενες Κυβερνήσεις, ούτε από τη σημερινή. Και δεν μπορεί να δοθεί λύση σήμερα ή αύριο, ούτε καν σε μερικούς μήνες.

Και είναι και το άλλο: Οι συντεχνίες θέτουν στον δημόσιο διάλογο υπαρκτά προβλήματα και πραγματικά λάθη της Πολιτείας. Πρέπει να πουν και τις εισηγήσεις τους στην Κυβέρνηση, στη ΡΑΕΚ, τη Βουλή, τον Διαχειριστή. Χωρίς εισηγήσεις, υλοποιήσιμες στη βάση καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και συμβατές με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, διάλογος σοβαρός και αποδοτικός δεν μπορεί να γίνει.

Να ελπίσουμε πως η Κυβέρνηση δεν θα αφήσει τα πράγματα να εκτονωθούν μέσω της εφαρμογής των μέτρων με τα οποία απειλούν οι εργαζόμενοι και της οργής που θα προκληθεί στους καταναλωτές. Αν η Κυβέρνηση ολιγωρήσει ή σκοπίμως αδρανήσει θα είναι συνένοχη για την ταλαιπωρία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Δεν θα της είναι εύκολο να κολλήσει στον τοίχο τις συντεχνίες. Θα βρεθεί και η ίδια στον τοίχο.

Ακουγόταν χθες πως υπάρχει προοπτική συνάντησης των συντεχνιών με τον υπουργό Ενέργειας, ο οποίος εκδήλωσε διάθεση για συνάντηση με τους συντεχνιακούς. Θα έπρεπε ήδη να έχουν συναντηθεί. Δεν αλλάζει κάτι σήμερα, ούτε για την επάρκεια ηλεκτρισμού, ούτε για την τιμή του ρεύματος, αλλά θα μπορούσαν να αλλάξουν πολλά μεσοπρόθεσμα, αν γίνει σοβαρός διάλογος και υπάρξει συνεργασία όλων.