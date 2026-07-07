Αυτή η ομάδα, η χαλαρή, που αποφασίζει μέσα στα γήπεδα να «μπει» σε ένα νορβηγικό πλοίο της εποχής των Βίκινγκς (γνωστό ως «ντράκαρ», «δρακόπλοιο» στα ελληνικά), κωπηλατώντας μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, παρασέρνοντας και εκείνους που δεν είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά στις κερκίδες, να κωπηλατούν μαζί.

Αυτή η απίθανη, αυθόρμητη ποδοσφαιρική χορογραφία, μας κέρδισε όλους. Δεν αποκλείεται, το εύχομαι κιόλας, να φτάσει κωπηλατώντας στον μεγάλο τελικό και να πάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Πραγματικά, σαν παραμύθι.

Και η Βραζιλία σαν μινιατούρα-μπρελόκ. Ο πολλύς Νεϊμάρ, με κάμποσα κιλά παραπάνω, έκανε και τον τσαμπουκά του, αλλά δεν τον έπαιρνε για κάτι άλλο. Πρέπει να ξέρεις πότε είναι η στιγμή να εγκαταλείψεις.

Από την άλλη, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο μεγαλόσωμος, τρομακτικός επιθετικός της Νορβηγίας, έχει πολλά εξαιρετικά νορβηγικά χαρακτηριστικά. Μερικές φορές γυμνάζεται κόβοντας ξύλα στο δάσος. Καταναλώνει 6.000 θερμίδες την ημέρα. Μετά τις προπονήσεις, πίνει ωμό γάλα. Τι να λέμε τώρα;

Στα λίγα, αλλά ωραία «υπόλοιπα», έχω να προτείνω σε όσους σας φέρει ο δρόμος στα μέρη μας και δεν σας πολύ-ενθουσιάζει το ποδόσφαιρο, σημειώστε Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9:00μ.μ., στον υπέροχο κήπο του Μεγάρου Μουσικής (να ’ναι καλά ο εκδότης Χρήστος Λαμπράκης, 1934-2009, του συγκροτήματος των «Νέων» και του «Βήματος», λάτρης των τεχνών και ιδιαίτερα της κλασσικής μουσικής, που άφησε πίσω του ένα κόσμημα Πολιτισμού), έρχονται οι Storyville Ragtimers, που θα μας παρουσιάσουν ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς που γέννησε ποτέ ο κόσμος: τον Louis Armstrong (Λούις Άρμστρονγκ).

Το ονόμασαν –τι άλλο, άραγε;– «What a Wonderful World», (Τι Υπέροχος Κόσμος), δανεισμένο από το πιο αγαπημένο του/και μας τραγούδι, το πρόγραμμα αποτελεί μια ιστορική αναδρομή από τις απαρχές ως την κορύφωση μιας τεράστιας καριέρας που άλλαξε για πάντα τη μουσική ιστορία.

Ο Louis Armstrong δεν γεννήθηκε απλώς την ίδια εποχή με τη Jazz – τη διαμόρφωσε, τη μεγάλωσε και τη μετέτρεψε από μια τοπική, λαϊκή μουσική της Νέας Ορλεάνης, σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που ξεπέρασε κάθε σύνορο, κάθε εποχή, κάθε γλώσσα. Με τη θρυλική κορνέτα του, τη βραχνή, βελούδινη φωνή του και ένα χαμόγελο που έγινε σύμβολο, ο «Satchmo» (Σάτσμο) έδειξε στον κόσμο ότι η μουσική μπορεί να είναι ταυτόχρονα τέχνη υψηλής στάθμης και χαρά της καθημερινής ζωής.

Από τα πρώιμα χρόνια στις jazz band της Νέας Ορλεάνης και τα θρυλικά Hot Five και Hot Seven recordings της δεκαετίας του ’20, ως τα διεθνή αριστουργήματα που έκαναν τον κόσμο να σταματά και να ακούει – η διαδρομή του Armstrong είναι η ίδια η διαδρομή της jazz.

Οι Storyville Ragtimers είναι το σχήμα που ξέρει πολύ καλά πώς να ζωντανέψει αυτή τη μουσική – όχι σαν μουσειακό έκθεμα, αλλά σαν ζωντανό, αναπνέον γεγονός. Με σεβασμό στην παράδοση και αυθεντική αγάπη για τον ήχο της εποχής, φέρνουν στον Κήπο του Μεγάρου τη ζεστασιά, τον ρυθμό και τη χαρά που χαρακτήριζαν τις μεγάλες νύχτες της Νέας Ορλεάνης, σε μια βραδιά που θα αποδείξει, για ακόμα μια φορά, ότι ο κόσμος είναι όντως υπέροχος, όταν τον συνοδεύει η μουσική.