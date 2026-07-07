Τρόμος για 27 ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα σε πολυκατάστημα στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε μερική κατάρρευση της οροφής.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:16 το πρωί στο BJ’s Wholesale Club στην πόλη Όσιαν Τάουνσιπ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, δυνάμεις του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μόνμαουθ και συνεργεία έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις αρχές, όταν η οροφή κατέρρευσε, δύο άνθρωποι παγιδεύτηκαν μερικώς κάτω από τα συντρίμμια, ωστόσο κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους και να βγουν με ασφάλεια από το κτίριο.

WILD FOOTAGE: Security camera footage captures the moment the roof collapsed inside a BJ’s Wholesale store in New Jersey. No injuries were reported. https://t.co/RB6EDbp6tD pic.twitter.com/nIqfm9N1hg — Breaking911 (@Breaking911) July 6, 2026

«Το περιστατικό αυτό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση για το πόσο γρήγορα τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες και απρόβλεπτες συνθήκες», δήλωσε ο σερίφης Σον Γκόλντεν.

Ο ίδιος εξήρε την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, τονίζοντας ότι, παρά τις πλημμύρες και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, οι υπηρεσίες συνεργάστηκαν αποτελεσματικά ώστε να διασφαλιστεί πως όλοι όσοι βρίσκονταν στο κατάστημα ήταν ασφαλείς.

Από την κατάρρευση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η εταιρεία BJ’s Wholesale Club, με έδρα το Μάρλμπορο της Μασαχουσέτης, δεν είχε προχωρήσει άμεσα σε σχόλιο για το περιστατικό.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο τμήμα των βορειοανατολικών ΗΠΑ, με περισσότερους από 60 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται υπό προειδοποίηση για πλημμύρες.

protothema.gr