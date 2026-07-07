Επιχείρηση διενήργησαν χθες το απόγευμα μέλη της ΜΜΑΔ στην Πόλη Χρυσοχούς, προκειμένου να αφοπλίσουν 31χρονο άντρα ο οποίος παρέμενε εντός της κατοικίας που διαμένει κρατώντας μαχαίρι και απειλώντας τους συγγενείς του που βρίσκονταν εντός της οικίας. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τελικά με την επιτυχή επέμβαση των ανδρών της μονάδας, αφού οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν για να πεισθεί να εξέλθει δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για αλλοδαπό για τον οποίο εκδόθηκε διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας στην ψυχιατρική κλινική Αθαλάσσας. Το διάταγμα φέρεται να εξασφαλίσθηκε από το δικαστήριο μετά από σχετικό αίτημα των οικείων του.

Χθες το απόγευμα λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία ότι ο 31χρονος βρισκόταν εντός της κατοικίας του κρατώντας μαχαίρι, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά και αρνούμενος κάθε συζήτηση με άλλα πρόσωπα. Επί τόπου κλήθηκε και έσπευσε δύναμη της ΜΜΑΔ προκειμένου να αφοπλίσει τον άντρα και να εκτελέσει το δικαστικό ένταλμα νοσηλείας.

Ο 31χρονος αρνήθηκε να συνεργασθεί με τα μέλη της δύναμης και κλειδώθηκε σε δωμάτιο της κατοικίας κρατώντας το μαχαίρι. Ούτε η έλευση στη σκηνή ειδικού διαπραγματευτή της Αστυνομίας έφερε αποτέλεσμα, οπότε και το βράδυ αποφασίσθηκε να αναλάβουν τα μέλη της ΜΜΑΔ δράση για την εξουδετέρωση του κινδύνου για τους άλλους ενοίκους.

Τα μέλη της ειδικής δύναμης κατάφεραν να εισέλθουν εντός της οικίας και να αφοπλίσουν τον 31χρονο πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Λευκωσία προς εκτέλεση του δικαστικού διατάγματος υποχρεωτικής νοσηλείας του.